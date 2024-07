Vier Jahre später: "Let's Dance"-Profi rechnet mit Wendler-Frau Laura Müller ab!

Christian Polanc (46) und Laura Müller (23) belegten in der 13. Staffel von "Let's Dance" (2020) den sechsten Platz. © Rolf Vennenbernd/dpa

Vier Jahre ist es inzwischen her, dass Polanc mit der 23-Jährigen an der beliebten RTL-Show teilnahm. Damals kannte man Laura nur als Freundin von Michael Wendler (52). Jetzt ist sie zum zweiten Mal schwanger und lebt mit ihrem Mann in den USA.

In der jüngsten Ausgabe seines Podcasts "Let's Talk About Dance" blickt Polanc auf die gemeinsame Tanzreise mit der Influencerin zurück, die mit Rang sechs ein unbedeutendes Ende gefunden hatte.

"Laura Müller war für mich die talentierteste Dame, mit der ich jemals getanzt habe!", stellt der 46-Jährige zunächst klar. Doch warum reichte es dann nicht für eine bessere Platzierung? Christian meint die Antwort zu kennen und findet deutliche Worte.

Der dreimalige Show-Gewinner sieht die Ursache in der laschen Trainingseinstellung des Models verankert. "Sie wollte einfach nicht mehr. Ich habe noch nie so wenig trainiert, aber das muss man auch akzeptieren", ärgert sich Polanc noch heute über die verpasste Siegchance.