Star-Tänzer packt über "Let's Dance"-Zeit mit Carmen Geiss aus: "Nackt bis aufs Höschen!"

Carmen Geiss (59) tanzte im Frühjahr 2014 bei "Let's Dance". An der Seite von Profi Christian Polanc (46) erreichte sie das Halbfinale. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich bin kein Verlierer, sondern habe Bronze gewonnen. Na gut, Gold mag ich lieber, aber scheiße, haben wir halt nicht und was nicht ist, das ist nicht!" Mit diesen Worten verabschiedete sich die Kölnerin im Mai 2014 von der großen RTL-Bühne.

Auch für Polanc ging an diesem Abend eine Reise zu Ende, die er wohl niemals vergessen wird. In seinem Podcast "Let's talk about Dance" erinnert sich der Profitänzer zurück und erklärt: "Das war schon sehr speziell, sehr skurril, aber auch sehr witzig!"

Aufgrund anderweitiger Verpflichtungen konnte die Ehefrau von Robert Geiss (60) damals nicht in Köln trainieren. Also wurde Polanc eben eingeflogen. Unter der Woche habe man in Monaco geprobt, am Wochenende dann in der "Villa Geissini".

"Es war sehr spannend, mal so eine Welt kennenzulernen", sagt Polanc. Dazu zählte aber nicht nur, dass er mit dem Helikopter von Nizza direkt auf das Geiss'sche Anwesen nach Saint-Tropez geflogen wurde, sondern auch, dass Robert persönlich für ihn den Kochlöffel schwang.

Obwohl die Abläufe anstrengend waren, genoss der Tanzprofi die Zeit in vollen Zügen: "Es war toll bei Carmen, Robert, Davina und Shania. Am Wochenende gab es Rinderfilet-Stückchen - selbst vom Meister gegrillt."