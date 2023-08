"Schlager unter Palmen"-Absage wegen Michael Wendler: Das sagt Laura Müller dazu!

Cape Coral (Florida, USA) - Nach heftiger Kritik am geplanten Auftritt von Michael Wendler (51) bei "Schlager unter Palmen" erteilte Veranstalter René Ulbrich (45) dem gesamten Event eine Absage . Der Wendler teilte seine Meinung dazu bereits via Facebook mit deutlichen Worten. Nun meldete sich auch seine Frau Laura Müller (23) zu Wort.

Michael Wendler (51) kann verstehen, dass Veranstalter René Ulbrich "Schlager unter Palmen" abgesagt hat. Das Verhalten seiner Schlager-Kollegen geht allerdings nicht so ohne weiteres an ihm vorbei und wurde zuletzt sogar Gegenstand seines Podcasts mit Ehefrau Laura Müller (23). © Rolf Vennenbernd/dpa

Nachdem sie erfahren hatten, dass auch der in Ungnade gefallene Schlager-Star Michael Wendler an "Schlager unter Palmen" teilnehmen sollte, nahmen Ross Antony (49), Julian David (33) und auch die Band Zeitflug ihre Teilnahme an dem Event zurück.

Das kritisierte der Wendler am vergangenen Freitag scharf und nannte diese Distanzierung "lächerlich".

"Ekelhaft finde ich das", schrieb er in Großbuchstaben auf Facebook und bezeichnete das Verhalten seiner Kollegen als "Kindergarten-Niveau". Renés Event-Absage verstehe er hingegen.



Aufhalten soll dieser Rückschlag den "Egal"-Interpreten aber nicht. Seine geplante Tournee im kommenden Jahr werde - wenn auch mit kleinen Änderungen - stattfinden.

Gute Nachrichten folgten für Fans am vergangenen Freitag: Die Wendlers haben einen Sponsor für ihren Podcast gefunden! Noch am selben Tag wurde die erste Episode von "Die Wendlers" auf der abonnementbasierten Plattform Patreon veröffentlicht.