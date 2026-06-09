Wollny-Paar von Tätern nachts mit Glasflasche schwer verletzt: So geht es ihnen
Ratheim (NRW) - Der brutale Angriff auf Lavinia Wollny und ihren Freund Tim Katzenbauer (28) wirft weiter viele Fragen auf. Jetzt meldete sich die 26-Jährige mit einem neuen Update zurück.
Vor rund zwei Wochen waren die TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") und ihr Verlobter in ihrem Heimatort auf offener Straße mit einer zerbrochenen Glasflasche attackiert worden. Tim wurde dabei so schwer verletzt, dass er mehrere Tage auf der Intensivstation behandelt werden musste.
Das Paar hatte sich von seiner Community daraufhin "etwas Zeit" erbeten, um "das Trauma zu verarbeiten". Auf ihrem Instagram-Kanal bedankte sich Lavinia in einem neuen Statement nun erst einmal für die rege Anteilnahme an ihrem Schicksal.
In den vergangenen Tagen hätten sie viele Nachrichten und Genesungswünsche erreicht. "Uns geht es den Umständen entsprechend gut", ließ die Blondine ihre besorgten Fans wissen. Den aktuellen Zustand ihres Partners thematisiert sie ebenfalls.
"Tim ist auf dem Weg der Besserung. Dafür sind wir unglaublich dankbar", so die Tochter von Wollny-Matriarchin Silvia (61). Details zum Ablauf des feigen Angriffs nannte Lavinia erneut nicht. Stattdessen kündigte sie eine Auszeit an.
Lavinia Wollny über Angriff: "Lässt sich nicht einfach verarbeiten"
Zusammen mit ihrem Verlobten wolle sie sich nun "etwas zurückziehen und die Zeit als Familie für uns nutzen". Ergänzend schob sie dann noch hinterher: "Das, was vorgefallen ist, lässt sich nicht einfach verarbeiten, und wir brauchen Zeit, um alles in Ruhe zu verarbeiten."
Genauere Angaben zur Tat könne sie derzeit nicht machen, wie Lavinia ihren Followern gegenüber weiter klarstellte. Dies hängt vermutlich mit den noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen der Polizei zusammen.
"Aktuell dürfen und möchten wir zu der Situation nicht mehr sagen. Uns ist nur wichtig, dass ihr wisst: Es geht uns gut", betonte die Zweifach-Mama. Um den Kopf freizubekommen, planen sie und Tim, zusammen mit den Kindern jetzt erst mal "ein paar Tage wegzufahren".
Welche Verletzungen Tim bei dem nächtlichen Vorfall an Pfingsten erlitt, bleibt damit weiterhin unklar. Unmittelbar nach der Attacke hatte der Gebäudereiniger selbst noch von einer Messerattacke gesprochen. Seine Verlobte musste die Darstellung kurz darauf korrigieren.
Titelfoto: RTLZWEI