Lavinia Wollny freut sich nach Baby-Pause, "wieder arbeiten zu gehen": Diesen Beruf übt sie aus

Hückelhoven - Lavinia Wollny (24) lud ihre Instagram-Fans an diesem Wochenende wieder einmal zu einem Q&A ein. Dabei beantwortete die Wollny-Tochter nicht nur Fragen zu ihren Kids, sondern auch zu ihren beruflichen Plänen. Die zweifache Mama kann es nämlich kaum erwarten, wieder ins Arbeitsleben einzusteigen.

Im April 2023 brachte Lavinia Wollny (24) mit Söhnchen Linus ihr zweites Kind zur Welt. © Instagram/lavinia.wollny

Lavinia Wollny ist stolze zweifache Mutter und genießt das Familienleben in vollen Zügen. Seitdem Töchterchen Haylie (1) und Söhnchen Linus (rund sieben Monate) auf der Welt sind, hat die 24-Jährige zwar alle Hände voll zu tun, ihre Kinder verschönern ihr Leben jedoch jeden Tag aufs Neue.

Das ließ Lavinia bereits viele Male gegenüber ihren rund 240.000 Instagram-Fans durchblicken und teilte beispielsweise niedliche Schnappschüsse ihrer Sprösslinge, auf denen diese bis über beide Bäckchen in die Kamera strahlten.

So sehr die Zweifach-Mama die Zeit mit ihren Kindern auch genießt, scheint der reine Hausfrauen-Alltag Lavi nicht gänzlich zu erfüllen. Denn am vergangenen Wochenende verriet sie ihren Anhängern in einer Fragerunde, dass sie sich nach ihrer Babypause inzwischen ziemlich darauf freue, wieder ins Arbeitsleben einzusteigen.

"Wann gehst du eigentlich wieder arbeiten?", hatte ein User zunächst genauer bei der TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") nachgehakt, woraufhin Lavi zu einer ausführlichen Antwort ansetzte!