Nun doch! Schwangere Lavinia Wollny verrät das Geschlecht ihres zweiten Babys

Tim Katzenbauer (24), Lavinia Wollny (23) und die kleine Haylie (1) sind demnächst zu viert! © Instagram/lavinia.wollny

Nachdem Lavinia Wollny ihren rund 220.000 Instagram-Fans im Dezember vergangenen Jahres offenbart hatte, dass sie erneut in freudiger Erwartung ist, hatte sie sich mit Updates zu ihrer zweiten Schwangerschaft zurückgehalten.

Babybauch-Bilder suchten die Follower der Wollny-Tochter vergeblich auf Lavinias Profil - lediglich ein Familien-Schnappschuss, den Mama Silvia Wollny (58) im Februar auf ihrem Kanal geteilt hatte, gab einen Blick auf den kugelrunden Bauch der 23-Jährigen preis.

Dass sich Lavinia zuletzt mit Schwangerschafts-News zurückgehalten hatte, lag sicher auch an den fiesen Kommentaren, die einige User in den letzten Monaten auf ihrem Kanal abgesetzt hatten. Einige der Bemerkungen in den Kommentarspalten ihrer Beiträge gingen nämlich weit unter die Gürtellinie.

Umso überraschter waren die Fans der baldigen Zweifach-Mama wohl, als es am Donnerstagnachmittag plötzlich News aus dem Hause Wollny gab!

Nachdem Lavinia eigentlich schon vor einiger Zeit klargestellt hatte, das Geschlecht ihres zweiten Kindes vorerst für sich behalten zu wollen, ließen sie und ihr Verlobter Tim Katzenbauer (24) nun doch die Gender-Bombe platzen!