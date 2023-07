Wollny-Verlobter gibt ehrlichen Einblick in Alltag mit zwei Kindern: "Am Anfang stressig"

In gewohnter Manier ließen sich die Anhänger des 25-Jährigen nicht lange bitten und löcherten den Zweifach-Papa mit allerhand Fragen - eine Sache interessierte seine Community allerdings besonders: nämlich die, nach dem Zusammenleben der inzwischen vierköpfigen Familie.

Nachdem "Lavi" ihre volle Aufmerksamkeit in den vergangenen Wochen wohl ihrem Neugeborenen gewidmet und sich nur selten bei ihren Followern gemeldet hat, freuten sich eingefleischte Wollny-Fans wohl umso mehr, als Tim seine Community am Montag zu einer Fragerunde auf seinem Kanal einlud.

Seither genießen die TV-Bekanntheit (" Die Wollnys ") und ihr Liebster jeden Moment mit ihren beiden Sprösslingen und lassen auch ihre zusammengerechnet mehr als 273.000 Instagram-Fans an dem einen oder anderen Moment teilhaben.

In einer Fragerunde gab Lavinia Wollnys (23) Verlobter Tim (25) einen Einblick in den Alltag als zweifacher Papa. © Bildmontage: Instagram/tim.katzenbauer

"Ist es sehr anstrengend, zwei Kinder in so kurzem Abstand zu haben? Wie teilt ihr euch auf am Tag?", hakte beispielsweise ein User genauer nach, woraufhin Tim einen ehrlichen Einblick gewährte.

"Wir mussten uns natürlich dran gewöhnen. Am Anfang war es stressig", räumte der 25-Jährige ein, erklärte aber im selben Zuge, dass die jungen Eltern sich schnell umgewöhnt hätten.

Weiter berichtete Tim, dass er und Lavinia den kleinen Linus stets gemeinsam versorgen würden, "Tag wie Nacht", so der Wollny-Verlobte.

Zudem verriet der bekennende Gamer auf Nachfrage eines Fans, ob er sich mittlerweile an das Leben als Zweifach-Papa gewöhnt hätte: "Am Anfang war es natürlich eine Umgewöhnung, aber wir haben das alles sehr gut gemeistert und lieben unser Leben zu viert", schwärmte er.

Klingt ganz danach, als wäre die kleine Familie rundum glücklich!