Wollny-Paar von Tätern nachts mit Glasflasche schwer verletzt: So geht es ihnen

Ratheim (NRW) - Der brutale Angriff auf Lavinia Wollny und ihren Freund Tim Katzenbauer (28) wirft weiter viele Fragen auf. Jetzt meldete sich die 26-Jährige mit einem neuen Update zurück.

Lavinia Wollny (26) und ihr Verlobter Tim Katzenbauer (28) wurden an Pfingsten mit einer zerbrochenen Glasflasche angegriffen und schwer verletzt. © RTLZWEI

Vor rund zwei Wochen waren die TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") und ihr Verlobter in ihrem Heimatort auf offener Straße mit einer zerbrochenen Glasflasche attackiert worden. Tim wurde dabei so schwer verletzt, dass er mehrere Tage auf der Intensivstation behandelt werden musste.

Das Paar hatte sich von seiner Community daraufhin "etwas Zeit" erbeten, um "das Trauma zu verarbeiten". Auf ihrem Instagram-Kanal bedankte sich Lavinia in einem neuen Statement nun erst einmal für die rege Anteilnahme an ihrem Schicksal.

In den vergangenen Tagen hätten sie viele Nachrichten und Genesungswünsche erreicht. "Uns geht es den Umständen entsprechend gut", ließ die Blondine ihre besorgten Fans wissen. Den aktuellen Zustand ihres Partners thematisiert sie ebenfalls.

"Tim ist auf dem Weg der Besserung. Dafür sind wir unglaublich dankbar", so die Tochter von Wollny-Matriarchin Silvia (61). Details zum Ablauf des feigen Angriffs nannte Lavinia erneut nicht. Stattdessen kündigte sie eine Auszeit an.