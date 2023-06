Lena Meyer-Landrut ist zurück mit neuer Single: "Meine F******, ist das unglaublich"

Lena Meyer-Landrut meldet sich in den sozialen Medien nur unregelmäßig zu Wort. Jetzt gibt es ein Lebenszeichen: Am Freitag erschien ihre Single "What I Want".

Von Christoph Carsten

Berlin - Lena Meyer-Landrut (32) meldet sich in den sozialen Medien zwar nur unregelmäßig bei ihren Fans, ist in der Zwischenzeit allerdings alles andere als untätig: Am Freitag veröffentlichte Lena ihre neue Single "What I Want".

Sängerin Lena Meyer-Landrut (32) hat sich mit neuer Musik bei ihren Fans zurückgemeldet. © Joerg Carstensen/dpa (Bildmontage) Im dazugehörigen Musikvideo dominieren die Farben Rot, Weiß und Schwarz. Auch sonst konzentriert sich Lena aufs Wesentliche und lässt die Musik für sich sprechen: Vor wechselnden Hintergründen performt die Sängerin ihren Song, mal im weißen Oversize-Hemd, mal im schwarzen Sakko und gleichfarbigem BH, dann wieder im geschlitzten roten Glitzerkleid. "Es geht endlich wieder los. Und ich fühle alles gleichzeitig. Vor allem aber Frieden und Dankbarkeit dafür, dass ich so ein f****** Glück habe", schrieb die 32-Jährige auf Instagram zum neuen Release. Lena hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten offenbar viele existenzielle Fragen gestellt. Sie zeigt sich glücklich darüber, so vieles zu haben, was für andere keineswegs selbstverständlich ist - Gesundheit, Familie, Fans, einen erfüllenden Job, die Freiheit, eigene Entscheidungen treffen zu können. Lena Meyer-Landrut Lena Meyer-Landrut gibt heißen Backstage-Einblick: "Einfach WOW" "Meine F*****, ist das unglaublich", lautete das Fazit der früheren "Eurovision Songcontest"-Gewinnerin. "Es ist immer mutig, sich die Frage zu stellen, was man will und nicht will im Leben. In dieser Zeit habe auch ich mich gefragt, was mich eigentlich glücklich macht und welche Dinge ich eliminieren kann", sagte die Ehefrau von Mark Forster (40) kürzlich im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Lena Meyer-Landrut: Neues Musikvideo "What I Want"

Lena Meyer Landruths neues Album soll Anfang des kommenden Jahres erscheinen