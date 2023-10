Lena Meyer-Landrut auf Tour: "Jedes Mal fühlt sich wie das erste Mal an"

Lena Meyer-Landrut (32) verkündet ihre Konzerttermine für 2024. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/lenameyerlandrut

Nach fünf Jahren Tour-Pause verkündete die "Satellite"-Sängerin vergangenen Freitag auf Instagram: "It‘s official. Tour 2024 is happening und ich freu mich sooooo krass wow".

Dem Post fügte die Frau von Mark Forster (40) drei Herzemojis an und zeigt sich auf den Fotos in diversen launischen Posen.

Demnach startet ihre "Lena Live 2024"-Tour am 1. Juni in Leipzig mit einem straffen Zeitplan. Denn einen Tag später (2. Juni) gibt Lena ein Konzert in ihrer Walheimat Berlin im Tempodrom. Am 3. ist die "EVSC"-Gewinnerin in Hamburg und am 5. Juni in Bielefeld.

Lenas Tour führt weiter nach Köln (6. Juni) und endet am 7. Juni in Dresden.