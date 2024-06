Lena Meyer-Landrut: XXL-Tattoo lässt Fans spekulieren

Lena Meyer-Landrut hat kürzlich ihr neues Album "Loyal to Myself" veröffentlicht. © Henning Kaiser/dpa

Und tatsächlich: Wer genau hinschaut, entdeckt im Clip zu dem Song in einigen Ausschnitten auch das auffällige Tribal-Tattoo. Dazu trägt die Partnerin von Mark Forster (41) in anderen Szenen große Schmetterlingsflügel, die optisch gut dazu passen.

Gut möglich also, dass es sich hier lediglich um eine ästhetisch-gestalterische Entscheidung der Stylistin beziehungsweise Kostümbildnerin des Video-Clips handelt.

In "Good again" singt Lena Meyer-Landrut, die in der Vergangenheit offen über die eigenen Depressionen sprach, darüber, schwere Zeiten zu überstehen und sich wieder lebendig zu fühlen - das Tribal wäre so gewissermaßen die Vorstufe zu den Schmetterlingsflügeln.

Lena Meyer-Landruts neues Album "Loyal to Myself" erschien am 31. Mai.