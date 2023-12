Lena Meyer-Landrut sieht nur noch grau: "Bekomme es auf allen Ebenen zu spüren"

Die triste Winterstimmung mache Lena seelisch sehr zu schaffen, wie die "Satellite"-Sängerin am Donnerstag auf Social Media verriet.

Zwei Sefies zeigen die Ehefrau von Mark Forster (40) in einem schwarzen Trägertop. Dabei flutet Sonnenlicht den Hintergrund. Die Fotos versprühen das Gefühl von Sommer und Leichtigkeit.

Die Musikerin ist an tristen Wintertagen auf der Suche nach sich selbst, wie sie auf Social Media schrieb. © Henning Kaiser/dpa

Erst vor wenigen Tagen meldete sich die Wahl-Berlinerin aus der Notaufnahme bei ihren 5,7 Millionen Followern. Körperlich sei sie nach einem Routine-Check ausgeknockt gewesen.

Nun scheint Lena in der Adventszeit in Melancholie zu verfallen. "Auf der Suche nach mir um mich in diesem Dunkeln Gewüst aus Schneeregen wiederzufinden", schrieb sie und endete mit diesen mysteriösen, anonymen Zeilen: "Lieb bleiben, alles zu seiner Zeit, love u."

Lena traf mit ihrem poetischen Sehnsuchts-Post nach Sommerleichtigkeit nicht bei jedem ihrer Follower ins Schwarze. So echauffierte sich ein User: "Alter Vater, was für ein Geheule. Sieh dich mal um, was andere erleiden müssen. Wenn dir nach Sonne ist, dann flieg' dahin! Geld und Freiheit hast du ja genug."

Auch ein weiterer Nutzer hatte wenig Mitgefühl mit Lenas Winterblues und bekundeten sein Unverständnis. Sie solle aufhören zu jammern, schließlich gehe es jedem so.

Doch neben der Kritik gab es auch liebe Wort für die gebeutelte Sängerin, getreu dem Sprichwort "Nach jedem Sturm folgt Sonnenschein".