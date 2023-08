Von wegen brav: Leni Klum erhitzt mit Ableck-Foto die Gemüter

Los Angeles - Tritt Leni Klum (19) immer mehr in die Fußstapfen ihrer Mutter Heidi (50)? Das Nachwuchsmodel zeigt sich zunehmend von ihrer freizügigen und wilden Seite. Mit einem neuen Foto auf Instagram hat sie mal wieder die ganze Aufmerksamkeit auf sich - und einen unbekannten Herren - gelenkt.

Das in New York geborene Model selbst schreibt nichts weiter zu dem pikanten Bild, verlinkt lediglich den Fotografen Jonny Marlow.

Doch das ist längst nicht alles. Die 19-Jährige umarmt das Male-Model fast schon vertraut, leckt mit ihrer Zunge sein Ohr ab und schaut zudem auch noch ganz frech in die Linse. Dabei stellt sich nur eine Frage: Wer ist der Mann, der mit der Tochter von Heidi Klum und Flavio Briatore (73) so intim für ein Shooting posiert?

Während einige mutmaßen, dass es sich dabei um Lenis Partner Aris Rachevsky handelt, echauffieren sich andere über die Tatsache, wie die Model-Tochter allen Ernstes einen fremden Mann vor der Kamera ablecken kann. "Wie erlaubt ihr Freund das?", fragt sich beispielsweise eine Person.

Ob es nun Aris ist, der das Glück hat, mit Lenis Zunge in Berührung zu kommen, oder doch ein ganz anderer Typ - die 19-Jährige weiß genau, wie sie ihre Fans in Diskussionen verwickelt und in der Öffentlichkeit für Gesprächsstoff sorgt.

Schon in der Vergangenheit erregte Leni mit dem ein oder anderen tiefen Ausschnitt, Oben-ohne-Bild oder gar einem Foto ihrer sonnenverbrannten Haut Aufmerksamkeit - und einige negative Reaktionen.