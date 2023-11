"Er ist verrückt nach ihr": Wird sie den Leonardo-DiCaprio-Fluch brechen können?

Leonardo DiCaprio (48) schwebt derzeit auf Wolke sieben. Doch wie lange noch? © VALERY HACHE / AFP

Dass Leonardo DiCaprio (48) fast ausschließlich Frauen datet, die unter 26 Jahre alt sind, ist längst kein Geheimnis mehr. Kein Wunder also, dass seine Fans nicht anders konnten, als die Augen zu verdrehen, als er im August dieses Jahres erstmals mit dem italienischen Model Vittoria Ceretti (25) an seiner Seite gesichtet wurde.

Doch könnte sie diejenige sein, die den Fluch rund um Leo endlich bricht? Schließlich wird sie bereits im Juni nächsten Jahres 26. Und wie ein Insider dem britischen Boulevardblatt Daily Mail nun verkündete, soll es zwischen den beiden wirklich ernst sein!

"Leo ist verrückt nach Vittoria und findet einfach jeden Aspekt an ihr faszinierend. Ihm gefällt, in welche Richtung das mit den beiden geht, und er trifft sich im Moment auch nur mit ihr. Sie ist sehr intelligent und hat alle Eigenschaften, die er in einer Partnerin sucht."

Vor allem ihr Engagement rund um das Thema Naturschutz soll dem 48-Jährigen besonders imponieren.

"Daher haben die beiden so viel zu bereden", so der Insider weiter. "Sie war bereits eine Umweltschützerin, bevor sie Leo kennengelernt hat. Es ist also nicht so, als würde sie es nur für ihn machen."