Leonardo DiCaprio schippert mit Berlinerin durch Saint-Tropez

DiCaprio ist ein echter Lebemann und einer, der es versteht, zu feiern. So gab es in den letzten Tagen immer wieder Berichte, der Hollywood-Superstar würde von einer Party zur nächsten ziehen. Immer in Begleitung von mehreren hübschen Frauen.

Auf seiner Yacht macht er gerade Saint-Tropez unsicher. Mit an Bord ist unter anderem die Berliner Influencerin Janine Wiggert (31).

Die Mode-Bloggerin zeigte sich in ihren Instagram-Storys auf einem großen Boot, wo sie sich in der Sonne räkelte und den ein oder anderen Cocktail genoss. Auch wenn die Berlinerin DiCaprio nicht selbst zeigt, lassen ihre Storys kaum Raum für eine andere Meinung.

Janine Wiggert ist vor allem auf Instagram eine sehr große Nummer. Dort hat sie sage und schreibe 1,2 Millionen Follower. Immer wieder postet sie dort Urlaubsbilder.

Für die 31-Jährige ist DiCaprio zwar nicht der erste Promi, aber dafür der wohl bekannteste. In der Vergangenheit wurde sie immer mal wieder in Begleitung des ein oder anderen Fußballers gesichtet. So soll sie im letzten Sommer einen romantischen Urlaub mit Lloris Karius (30) in Griechenland verbracht haben.