Hollywood-Legende bezahlte ihm die Gage: Verdankt Leonardo DiCaprio ihr seinen Ruhm?

Los Angeles - Inzwischen ist Leonardo DiCaprio (49) der vielleicht am meisten umjubelte Schauspieler der Welt. Doch auch Legenden müssen bekanntlich klein anfangen. So auch der Oscar-Gewinner, der es nur durch die Unterstützung einer anderen Hollywood-Ikone zu einer seiner ersten großen Rollen schaffte.

Denn nachdem TriStar Pictures DiCaprio nicht casten wollte, sprang sie dem Jungstar zur Seite. "Warum ein Unbekannter, Sharon, warum schießt du dir immer selbst ins Bein?", habe das Filmstudio sie laut ihrer Biografie "The Beauty of Living Twice" damals gefragt. "Dieser Junge namens Leonardo DiCaprio war der Einzige, der es beim Vorsprechen perfekt gemacht hat", lautete ihre Meinung.

Obwohl er spätestens mit seiner Oscar-Nominierung für "Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa" (1993) seinen Durchbruch schaffte, hätte der damals junge Schauspieler seine Rolle in Sam Raimis (64) "Schneller als der Tod" (1995) beinahe nicht bekommen.

In den 90ern war DiCaprio bereits ein bekanntes Gesicht in der Branche - auch wenn er noch weit von seinem Superstar-Status der Gegenwart entfernt war.

DiCaprio und Lily Gladstone (37) in "Killers of the Flower Moon". © Apple TV+

"Das Studio sagte, wenn ich ihn so sehr wollte, könnte ich ihn von meinem eigenen Gehalt bezahlen. Das habe ich getan", schrieb Stone. Eine Geste, wegen der ihr der spätere Oscar-Gewinner bis heute sehr dankbar ist.

"Es ist unglaublich. Sie war eine große Verfechterin des Kinos und hat anderen Schauspielern Möglichkeiten gegeben, deshalb bin ich sehr dankbar", sagte der 49-Jährige kürzlich im Gespräch mit E! News.

"Ich habe ihr viele Male gedankt", fügte er hinzu. "Ich weiß nicht, ob ich ihr ein echtes, physisches Dankeschön-Geschenk geschickt habe, aber ich kann ihr nicht genug danken" - immerhin hat man als junger Schauspieler in Hollywood nie eine Garantie, dass der zurückliegende Film nicht auch der letzte war.

Inzwischen muss sich Leonardo DiCaprio um so etwas bekanntlich keine Sorgen mehr machen. Derzeit ist er an der Seite von Lily Gladstone (37) in "Killers of the Flower Moon" zu sehen. Viele Kritiker glauben, dass ihm die Rolle seine bereits siebte Solo-Oscar-Nominierung einbringen könnte.