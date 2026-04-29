Lesung von Polizeistreife bewacht: Autor vor Heimat-Publikum "aufgeregter als vor Heidi Klum"
Elmshorn - Felix Nieder (32) hat eine Lesereise für sein neues Buch begonnen. In seiner Heimatstadt Elmshorn (Schleswig-Holstein) las er erstmals aus "Trauma: Vater" vor. In unmittelbarer Nähe der Buchhandlung Heymann stand für die gesamte Dauer eine Polizeistreife.
Oft muss sich der Autor vor allem im Internet viel Negatives anhören, Hass-Kommentare von Social Media sogar zur Anzeige bringen, weil er unter anderem Morddrohungen erhält.
Aus Angst vor Angriffen wurde deshalb für die rund zweistündige Lesung eine Polizeistreife vor der Buchhandlung Heymann platziert.
Wie er TAG24 berichtete, hatte Nieder eine sogenannte "Zwei-Minuten-Hotline" - das heißt, die Beamten wären im Ernstfall binnen zwei Minuten vor Ort. Sonst dauere es in der Regel zehn, so der Autor.
Doch ein Eingreifen der Polizei war am Montagabend nicht nötig. Gemeinsam mit Moderator Grischa Beißner führte der 32-Jährige durch mehrere Kapitel und emotionale Szenen seines psychologisch fundierten Buches.
"Trauma: Vater" beleuchtet dabei teils radikal, wie es ist, als Kind Grenzüberschreitungen innerhalb der Familie als Normalität anzusehen und welche vielseitigen mentalen Folgen solch traumatische Erlebnisse bis ins Erwachsenenalter zur Folge haben.
Auch deshalb war Nieder laut eigener Aussage in seiner Heimatstadt extrem nervös. "Vor euch bin ich deutlich aufgeregter als vor Heidi Klum, als vor Auftritten auf den großen Bühnen." Schließlich kenne er vereinzelte Gesichter im Publikum. Darunter seine ehemalige Deutschlehrerin von dem Gymnasium, das das Genderfluid-Model auch in den schwierigen Phasen seines Lebens besuchte.
Besucher fallen Autor Felix Nieder dankend in die Arme
Was folgte war ein Abend, der nicht nur von Schwere und Tristesse aufgrund der Härte des Themas bedeckt war. Teilweise brachten einzelne Erkenntnisse oder auch Anekdoten von Felix' Oma und TikTok-Star Waltraud Bräuß (89) die Besucher sogar zum Lachen.
Dem allgemeinen Raunen nach Ende der Lesung war außerdem zu entnehmen, dass der Autor bei einigen der zumeist Ü40-Besucher einen Aha!-Moment auslöste und zum Nachdenken anregte.
Dies ließen die meisten Nieder nach Ende der Veranstaltung wissen, gingen mit ihm ins Gespräch und freuten sich über Fotos und Unterschriften in ihrem eigenen Exemplar.
"Für mich ist das der schönste Moment. Nicht nur der Applaus und die ganzen Emotionen, sondern wenn die Leute danach zu mir kommen", betonte Nieder im Anschluss gegenüber TAG24.
Zwei Personen seien ihm bei diesen Begegnungen aus einem besonderen Grund in Erinnerung geblieben: "Sie haben gesagt: 'Hey, es ist für meine Kinder und irgendwie hoffe ich, dass die genauso wie du aus dem Kindheitstrauma rauskommen. Kannst du denen einmal aufbauende Worte reinschreiben?"
Und das sei das, was der studierte Jurist erreichen wolle: Selbstreflexion, die Erkenntnis, dass man mit seinen Problemen nicht alleine ist und der Fakt, dass Therapie für alle jederzeit eine Option ist.
Titelfoto: Alice Nägle/TAG24