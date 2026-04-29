Lesung von Polizeistreife bewacht: Autor vor Heimat-Publikum "aufgeregter als vor Heidi Klum"

Elmshorn - Felix Nieder (32) hat eine Lesereise für sein neues Buch begonnen. In seiner Heimatstadt Elmshorn ( Schleswig-Holstein ) las er erstmals aus "Trauma: Vater" vor. In unmittelbarer Nähe der Buchhandlung Heymann stand für die gesamte Dauer eine Polizeistreife.

Model und Autor Felix Nieder (32) las am Montagabend in der Buchhandlung Heymann in Elmshorn aus seinem neuen Werk "Trauma: Vater" vor. © Alice Nägle/TAG24

Oft muss sich der Autor vor allem im Internet viel Negatives anhören, Hass-Kommentare von Social Media sogar zur Anzeige bringen, weil er unter anderem Morddrohungen erhält.

Aus Angst vor Angriffen wurde deshalb für die rund zweistündige Lesung eine Polizeistreife vor der Buchhandlung Heymann platziert.

Wie er TAG24 berichtete, hatte Nieder eine sogenannte "Zwei-Minuten-Hotline" - das heißt, die Beamten wären im Ernstfall binnen zwei Minuten vor Ort. Sonst dauere es in der Regel zehn, so der Autor.

Doch ein Eingreifen der Polizei war am Montagabend nicht nötig. Gemeinsam mit Moderator Grischa Beißner führte der 32-Jährige durch mehrere Kapitel und emotionale Szenen seines psychologisch fundierten Buches.

"Trauma: Vater" beleuchtet dabei teils radikal, wie es ist, als Kind Grenzüberschreitungen innerhalb der Familie als Normalität anzusehen und welche vielseitigen mentalen Folgen solch traumatische Erlebnisse bis ins Erwachsenenalter zur Folge haben.

Auch deshalb war Nieder laut eigener Aussage in seiner Heimatstadt extrem nervös. "Vor euch bin ich deutlich aufgeregter als vor Heidi Klum, als vor Auftritten auf den großen Bühnen." Schließlich kenne er vereinzelte Gesichter im Publikum. Darunter seine ehemalige Deutschlehrerin von dem Gymnasium, das das Genderfluid-Model auch in den schwierigen Phasen seines Lebens besuchte.