"Let's Dance"-Urgestein Christian Polanc wettert gegen Promi: "Fällt mir extrem negativ auf"

Profitänzer Christian Polanc (45) war bereits bei 15 Staffeln von "Let's Dance" dabei. © Felix Hörhager/dpa

Schon von der Jury um Joachim Llambi (59), Motsi Mabuse (42) und Jorge González (56) erhielt er für seinen Tanz in der sechsten Folge die zweitschlechteste Wertung. "Du siehst manchmal gehetzt aus", kritisierte Knallhart-Juror Llambi.

Und auch Polanc, der vor dieser Staffel ausgemustert wurde, kritisiert den Autor in seinem Podcast "Let's Talk About Dance 'Show 6 - Partnertausch mit Michael Hull'": "Ich finde, bei ihm ist gerade bei Standardtänzen der Wurm drin."

Zudem störe den 45-Jährigen, dass Biyon so einen Kopf hat, "der fast manchmal so schwimmt". Dies könne manchmal cool aussehen, aber gerade im Standard, wenn das so ein wenig rumeiert, "fällt mir das extrem negativ auf".

Zumal der 39-Jährige dem gebürtigen Ingolstädter in den Shows zuvor imponiert hat: "Normalerweise ist Biyon recht sicher, aber diesmal waren es viele Fehlerchen, viele Vertapserle, das war ein bisschen schade."