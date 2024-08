"Die Hölle!": Darum wollte Christina Hänni bei "Let's Dance" keinen Heiratsantrag!

Profitänzerin Christina Hänni (34) ist seit knapp sieben Wochen Mutter einer kleinen Tochter. © Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshots)

Ihre Lovestory gleicht einem Märchen. Im Rahmen der beliebten RTL-Show lernten sich die Tänzerin und der "DSDS"-Gewinner von 2012 vor etwa vier Jahren kennen und lieben. Im Juni folgte schließlich die Krönung: Christina und Luca wurden Eltern.

In ihrem Podcast "Don't Worry - Be Hänni" sprechen die beiden TV-Bekanntheiten jetzt über den emotionalen Augenblick, in welchem der 29-jährige Sänger um die Hand seiner Liebsten anhielt.

"Wie stehst du zu öffentlichen Heiratsanträgen?", will die Neu-Mama von ihrem Mann wissen. Grund für die Frage ist der Antrag, den eine chinesische Badmintonspielerin bei den Olympischen Spielen kurz nach dem Gewinn der Goldmedaille erhalten hatte.

Ergänzend fügt Christina hinzu: "Viele hätten ja gedacht, dass du mir einen Heiratsantrag bei 'Let's Dance' machst." Doch darauf hatte Luca keinen Bock. "Für mich wäre es nichts", erklärt er. Und weiter: "Ich fände es unangenehm. Für mich ist es mehr ein Moment im Stillen."

Im Podcast erinnert sich der ehemalige "The Masked Singer"-Sieger an die Situation zurück: "Wir waren in Zermatt – gemütlich, Winter, Kamin. Diese Art." Im Schatten der schneebedeckten Schweizer Alpen stellte er die Frage aller Fragen. Mit Erfolg.