Christina Hänni teilt Foto, dass sie eigentlich nicht posten wollte - Fans flippen aus!

"Let's Dance"-Tänzerin Christina Hänni (34) überraschte ihre Fans jetzt mit einem völlig ungefilterten Foto von sich. © Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshots)

In der Regel zeigt sich die "Let's Dance"-Profitänzerin in ihrem Instagram-Feed immer nur von ihrer Schokoladenseite. In diesem Punkt unterscheidet sie sich also nicht von anderen Prominenten und Influencern.

Doch jetzt hat die gebürtige Russin dieses Muster durchbrochen und überraschend einen Schnappschuss von sich veröffentlicht, auf dem sie sich ohne Bildbearbeitung und ohne Make-up zeigt.

An der Seite von Ehemann Luca (29) und der gemeinsamen Tochter genießt Christina aktuell einen Kurzurlaub in einem bayerischen Wellness-Hotel. Während des Frühstücks wird sie spontan von ihrem Liebsten abgelichtet.

Die Aufnahme zeigt die TV-Bekanntheit leicht verschlafen mit zerzausten Haaren am Tisch. Dabei trägt sie eine Jeans und ein weißes Top. "Mein Mann hat gesagt, ich solle das Foto unbedingt posten", verrät Christina.