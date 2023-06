Nach emotionalem "Let's Dance"-Sieg: Anna Ermakova ist wieder Single!

Zwei Wochen nach Drehschluss kehrte die Tanzshow-Gewinnerin Deutschland den Rücken und flog am gestrigen Mittwoch zurück in ihre Heimat London, wo sie von reichlich Sonnenschein und ihren Freunden überrascht wurde.

Die ehrgeizige Studentin der Kunstgeschichte tanzte sich in der vor Kurzem abgedrehten " Let's Dance "-Staffel in die Herzen der Fans und gewann die Jubiläumsstaffel . Über das Leben der zurückhaltenden Becker-Tochter war und ist indes jedoch nicht viel bekannt.

Anna Ermakova (23) tanzte sich Woche für Woche in die Herzen der "Let's Dance"-Fans. © Jens Kalaene/dpa

Die hatten für sie eine Überraschungs-Party geschmissen, von der die 23-Jährige offenbar nichts gewusst hatte.

Zurück zu Hause dürfte der Ballett-Tänzerin vermutlich erst in den kommenden Wochen bewusst werden, was sie erlebt hat. In einem emotionalen Instagram-Beitrag gewährte sie ihren Fans vor nicht allzu langer Zeit einen Einblick in ihre Gefühlswelt und offenbarte, dass sie das Tanzen, das Training, die Live-Shows sowie all die wunderbaren Menschen nie vergessen werde.

"Meine Zeit bei Let's Dance hat mein Leben wirklich verändert und ich werde sie nie vergessen", betonte Anna in ihrem ausführlichen Statement.

Woche um Woche legte die Tochter von Boris Becker (55) einen Rekord auf das Parkett und brachte in einer der letzten Shows sogar Juror Joachim Llambi zum Weinen (58).

"Es ist schwer, Worte zu finden, die dem gerecht werden. Du hast es in dieser Show geschafft, dich von den Altlasten, die in 23 Jahren über dich geschrieben wurden, zu lösen", fügte er mit zitternder Stimme hinzu.

Denn Annas Leben wurde lange Zeit von zahlreichen Unwahrheiten und bösen Geschichten überschattet. Etliche Jahre hatte sich die junge Frau hinter ihrer schweren Kindheit versteckt. Das scheint nun glücklicherweise der Vergangenheit anzugehören.