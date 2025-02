"Let's Dance"-Star mit Klartext zu After-Baby-Body, Ehemann fordert: "Zeig Schenkel!"

Profitänzerin Christina Hänni (34) hat im Podcast "Don't worry be Hänni" offen über ihren After-Baby-Body gesprochen. © Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshots)

Als Ehemann Luca (30) seiner Frau in der aktuellen Podcast-Episode von "Don't worry be Hänni" ein süßes Kompliment zu ihrem Outfit macht ("Du hast was Schönes an"), nimmt die Profitänzerin die Steilvorlage nur allzu gerne auf.

"Ich pass’ komplett wieder in meine alte Kleidergröße", freut sich die frischgebackene Mädchen-Mama. Ihre aktuelle Situation vergleicht sie mit "Shopping im eigenen Kleiderschrank".

Auch der Partner der gebürtigen Russin ist begeistert. "Du bist ja richtig 'Let's Dance'-ready", platzt es aus Luca heraus. Etwas forsch und plump zugleich fordert der einstige "DSDS"-Gewinner seine Liebste dann auf, ihre "Schenkel" zu zeigen.

Für Christina kein Problem. Wie sie in dem Talk-Format betont, seien ihre Beine wieder "voll fit". Nur am Bauch merke sie noch, dass sie ein Baby bekommen hat. "Der war halt einfach komplett gedehnt, ich hatte ja auch einen großen Babybauch", führt sie aus.