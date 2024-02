"Let's Dance"-Star erntet Shitstorm nach Besuch beim Friseur: Das macht die Fans wütend!

Köln/Thun (Schweiz) - Christina Hänni (33) fiebert aktuell der Geburt ihres ersten Kindes entgegen. Doch plötzlich steht der " Let's Dance "-Star massiv in der Kritik. Der Grund ist ein Friseurbesuch!

Andere schlossen sich dieser Meinung an. "Die Chemie geht über die Kopfhaut ins Blut und somit bekommt das Baby davon auch etwas ab", erzürnte sich ein weiterer Nutzer unter dem Beitrag.

Gerade Letzteres sorgte jetzt für einen waschechten Shitstorm, obwohl die Veränderung nur minimal ist. Doch den Fans war selbst das schon zu viel. In den Kommentaren ließen sie ihrer Wut freien Lauf und erklärten: "Färben in der Schwangerschaft ... Ein No-Go!"

In dem Video ist zu sehen, wie die Ehefrau des ehemaligen "Deutschland sucht den Superstar"-Siegers im Friseur-Salon eine Rundumbehandlung erhält. Ihre Haare ließ sich Christina nicht nur schneiden und föhnen, sondern eben auch färben.

Um sich die Schwangerschaft ein wenig zu versüßen, gönnte sich die Profitänzerin jüngst eine Beauty-Auszeit beim Figaro ihres Vertrauens. "Ich dachte, ich nehm euch mal mit zu meinem Hair-Fresh-Up", schrieb sie in einem aktuellen Post.

Die Profitänzerin und der "DSDS"-Sieger hatten sich 2020 bei "Let's Dance" kennengelernt. Im Finale machten die beiden ihre Liebe offiziell. © Rolf Vennenbernd/dpa

Es blieben bei Weitem nicht die einzigen negativen Wortmeldungen. Weiter hieß es unter anderem: "Ich würde als Schwangere die Haare nicht färben", "Alles, was wir auf die Haut auftragen, gelangt in unsere Körper" und "Färben in der Schwangerschaft geht einfach mal gar nicht".

Als hätte Christina den Shitstorm bereits erwartet, schrieb sie in einem der unteren Absätze ihrer ausführlichen Video-Unterschrift, dass sie sich vorher beim Fachmann beraten lassen habe.

Trotz der gesundheitlichen Bedenken gibt es aktuell keine Hinweise auf eine Gefährdung des Fötus, weswegen das Färben durchaus erlaubt ist. Eine Userin meinte dazu: "In Deutschland sind die meisten Haarfärbemittel sicher!"

Auch andere sprangen der schwangeren "Let's Dance"-Tänzerin unterstützend zu Seite. "Christina, tue einfach, was du für richtig hältst", schloss eine Userin treffend ab.