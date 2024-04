"Let's Dance"-Star Isabel Edvardsson ist zum dritten Mal Mutter geworden: "Das ist pure Liebe!"

Mit diesem süßen Post hatte Isabel Edvardsson (41) ihre Schwangerschaft im November verkündet. © Screenshot/Instagram/isabel_edvardsson_official

Die frohe Botschaft teilte die glückliche Mutter am Donnerstag auf Instagram mit.

Dazu schreib sie: "Das ist pure Liebe. Vor ein paar Tagen bist du geboren und machst uns so wahnsinnig glücklich! Du hast zwei ganz stolze große Brüder, die dich am liebsten den ganzen Tag knuddeln möchten. Wir lieben dich so sehr!"

Noch bis kurz vor der Geburt hatte die nun frisch gebackene Dreifach-Mutter die Tanzparkette unsicher gemacht, zuletzt in ihrem eigenen Hamburger Tanzstudio, auf der diesjährigen Berlinale und Ende des Jahres noch als Profi auf der "Let's Dance Live Tour 2023".

Verkündet hatte die Tänzerin die Schwangerschaft erst Anfang November vergangen Jahres via Instagram, als eine Baby-Kugel schon deutlich zu erkennen war.

"Alle guten Dinge sind drei" schrieb sie damals zu dem Post, ein Satz der vermuten lässt, dass die Familienplanung mit Baby Nummer 3 abgeschlossen ist.

Das Geschlecht ihres dritten Kindes und auch den Namen verriet Edvardsson noch nicht, versprach aber, dass weiter Updates folgen werden: "Die Geburt verlief gut und jetzt entspannen wir erst einmal!"