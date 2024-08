Christina Hänni von Baby-Alltag geschafft: "Let's Dance"-Star pennt in MRT-Röhre ein

Thun (Schweiz) - Das Leben als Neu-Mama ist oft kein Zuckerschlecken. Das weiß inzwischen auch Christina Hänni (34). Um ihr Schlafdefizit auszugleichen, nutzt die " Let's Dance "-Tänzerin offenbar jede noch so ungewöhnliche Möglichkeit. So wie jetzt!

Neu-Mama Christina Hänni (34) nutzt aktuell jede Gelegenheit, um ihr Schlafdefizit auszugleichen. © Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshots)

In ihrem Podcast "Don't worry be Hänni", den sie gemeinsam mit Ehemann Luca Hänni (29) produziert, hat die gebürtige Russin bereits mehrfach angedeutet, wie fordernd und aktiv ihre Tochter mit knapp zwei Monaten bereits ist.

Anfänglich seien die Nächte noch gut zu ertragen gewesen, doch inzwischen hat sich die Kleine zu einem echten Schlaf-Schreck entwickelt. "Entspannte Momente sind wirklich selten geworden", klagte Christina jüngst auf Instagram.

Umso mehr ist also die eigene Kreativität gefragt, wenn es darum geht, den Bio-Rhythmus halbwegs am Laufen zu halten. Dachte sich wohl auch die frischgebackene Mama, wie eine lustige Story aus dem Krankenhaus beweist.

Für rund eine Stunde wurde die Profitänzerin dort in ein MRT-Gerät geschoben. Doch statt in der engen, surrenden Röhre einen Klaustrophobie-Anfall zu bekommen, entschied sich Christina dazu, die Prozedur zu genießen.

"Ich wurde in der Röhre immer mal wieder gefragt, ob alles in Ordnung ist. Ich bin aber eingepennt. Mit einem Neugeborenen hat man selten so ruhige 45 Minuten im Liegen", scherzte die 34-Jährige.