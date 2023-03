"Let's Dance"-Star Renata Lusin äußert sich nach dem tragischen Verlust ihres Babys

Der 36-Jährige stand mit seiner Tanzpartnerin Anna Ermakova (22) bislang nach jeder Show an der Spitze des Teilnehmerfeldes. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die ersten drei Monate einer Schwangerschaft sind immer mit einem Risiko verbunden. Viele Frauen verkünden ihre Gravidität deshalb häufig erst nach diesem kritischen Zeitraum. Auch Renata hätte die Baby-News gerne noch länger für sich behalten. Aufgrund ihrer "Let's Dance"-Teilnahme sei dies aber nicht möglich gewesen.

Vor wenigen Wochen erklärte sie diesbezüglich: "Ich würde es normalerweise natürlich erst viel später verkünden, aber wenn man in der Öffentlichkeit steht, so ist das ... Ich musste es natürlich sofort der Produktion sagen, damit sie auch irgendwie kurzfristig reagieren." Andernfalls hätte eine Begründung für ihr kurzfristiges Aus gefehlt.

Auch Ehemann Valentin steht vor keiner leichten Situation. Einerseits muss er ebenfalls den Verlust seines Kindes verkraften, andererseits ist er nach wie vor Teil der Show.

An der Seite von Boris Beckers (55) Tochter Anna Ermakova (22) zählt der 36-Jährige nach den bisherigen Leistungen zu den absoluten Top-Favoriten auf den diesjährigen Titel.

Das Tanzpaar will die Jury und auch das Publikum am Freitagabend mit seinem Slowfox zu "Oops!... I Did It Again" (Britney Spears) begeistern und in die nächste Runde einziehen.