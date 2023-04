"Let's Dance"-Star Sharon Battiste reicht's: "Kann meinen Mund nicht mehr halten"

Die Schauspielerin Sharon Battiste (31) nutzte eine Autofahrt, um ernste Worten an ihre Community zu richten. © Screenshot Instagram/sharonbattiste_ (Bildmontage)

Auf einer Autofahrt von Köln nach Hannover zu ihrem Freund und "Bachelorette"-Gewinner Jan Hoffmann (31) platzte Sharon nun der Kragen.

"Ich kann meinen Mund nicht mehr halten!", wetterte sie da in die laufende Handykamera. "Wenn ich weiter Kommentare bekomme, so nach dem Motto, ich soll doch bitte meine Perücke wieder tragen [...] ich blockiere Euch. Punkt", klärte die 31-Jährige, gegen wen sich ihre Wut richtete. Und weiter: "Ich möchte so 'ne negative Scheiße auf meiner Seite gar nicht lesen."

Immer wieder müsse sie sich mit den negativen Meinungen zu ihrem Look auseinandersetzen, den sie sich schließlich nicht selbst ausgesucht habe. "Und zweitens finde ich den richtig cool!", betonte der Reality-TV-Star.

Dabei denkt Sharon nicht nur an ihre eigene seelische Gesundheit: "Es gibt Menschen da draußen, die aus diversen anderen Gründen keine Haare mehr haben, beispielsweise Krebspatienten - und Ihr habt nichts Besseres zu tun, als Euch darüber zu beschweren, dass Euch ein Look nicht gefällt", lautete ihre Botschaft an die Hater.

Doch immerhin kann Sharon auf großen Rückhalt aus ihrer Community zählen. "Ich wäre froh, so mutig zu sein. Habe die gleiche Krankheit", "Sorry, einfach nur traurig", und "Danke, dass Du so bist", ist in Kommentaren zu lesen, die Sharon anschließend in ihrer Story teilte.