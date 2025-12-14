Nach plötzlichem Tod: Mutter von Jan Zimmermann (†27) will diesen letzten Wunsch erfüllen
Königswinter (Nordrhein-Westfalen) - Fast vier Wochen ist der plötzliche Tod von YouTube-Star Jan Zimmermann (†27) inzwischen her. Für seine Mutter Marion ist eine Welt zusammengebrochen, doch jetzt möchte sie ihrem Sprössling seinen letzten Wunsch erfüllen.
Auf ihrem Instagram-Kanal hat Marion ein Foto von sich und Jan geteilt, welches sie bei ihrem vergangenen Indonesien-Aufenthalt zeigt. Die beiden sitzen lächelnd in einem Restaurant und gönnen sich zwei XXL-Cocktails.
Welche wichtige Rolle das Reisen im Leben des "Gewitter im Kopf - Leben mit Tourette"- Hosts gespielt hat, macht seine Mutter mit einem entsprechenden Satz zu dem Bild klar.
"Ich werde jetzt die Reisen machen, die Jan geplant hat", verrät Marion ihr Vorhaben.
Dieses Versprechen habe sie ihrem Sohn kurz vor dessen plötzlichen Tod am 18. November gegeben.
Sein bester Freund und YouTube-Kollege Tim Lehrmann (26) hatte Jan leblos in einer Wohnung aufgefunden. Zwar hatte er noch die Rettungskräfte alarmiert, doch es war schon zu spät. Der 27-Jährige soll an einem epileptischen Anfall gestorben sein.
Marion Zimmermann muss zwei Schicksalsschläge binnen eines Jahres hinnehmen
Rund zwei Wochen nach Jans Tod meldete sich seine Mutter Marion erstmals zu Wort.
Auf Instagram veröffentlichte sie ein Bild, auf dem sie gemeinsam mit Jan zu sehen ist. Die beiden sitzen nebeneinander im Flugzeug. Dazu schrieb Marion: "Du fehlst mir so unendlich."
Für sie ist es bereits der zweite Schicksalsschlag innerhalb eines Jahres. Denn nachdem ihr Ehemann Jens eines Tages plötzlich das Bewusstsein verloren hatte, wurde er aufgrund einer stark reduzierten Sauerstoffversorgung des Gehirns zum Pflegefall.
Marion kümmerte sich in der Folge aufopferungsvoll um ihren Gatten. Nach mehreren Monaten, die geprägt waren von Hoffnung und Rückschlägen, musste Marion ihren Partner am 24. Dezember 2024 für immer gehen lassen. Jens wurde nur 43 Jahre alt.
Fast ein Jahr später musste Marion sich auch von ihrem Sohn Jan verabschieden, dessen letzten Wunsch sie jetzt erfüllen will.
