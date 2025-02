Erstes Training mit Sergiu: So leidet Leyla Lahouar gerade für "Let's Dance"

Frankfurt am Main/Köln - Nach der Eröffnungsshow von " Let's Dance " beginnt für die Kandidatinnen und Kandidaten jetzt der Ernst des (Tänzer-)Lebens. Das musste auch Leyla Lahouar (28) am eigenen Leib erfahren.

Nach der Versorgung der geschundenen Zehen mit Blasenpflastern (r.) geht es für Leyla Lahouar (28) mit Tanzpartner Sergiu Maruster (32) in die Hebefigur (l.). © Bild-Montage: Leyla Lahouar/Instagram, Screenshot Leyla Lahouar/Instagram

"Diesmal war Spaß, nächste Woche ist Alarm!", hatte Chefjuror Joachim Llambi (60) am vergangenen Freitag bereits angedroht sowie bei einigen Kandidaten auch schon recht harsch die gebotene Leistung kritisiert.

Und mit zehn Jury-Punkten musste sich Leyla im hinteren Mittelfeld einordnen.

Jetzt heißt es also üben, üben, üben, um nicht schon frühzeitig die Segel zu streichen. Hatte sich Leyla allerdings schon bei den ersten Trainingseinheiten vor der Eröffnungsshow eine Blase ertanzt, so hat sie jetzt offenbar ein Abo für Blasenpflaster abgeschlossen.

"Ich bin schon wieder am Leiden", schildert die 28-Jährige ihrer Community die Situation in der Insta-Story. Die Handykamera zeigt dabei mehrere Pflaster-Packungen und Unmengen abgezogener Schutzfolien. "Ich habe hier so viele Blasenpflaster auf meinen Blasen drauf. Das ist nicht mehr normal", erklärt Leyla, die sich mit ihrem neuen Tanzpartner Sergiu Maruster (32) vorbereitet.

Und auch im anschließenden Training mit ihm ist ihr so einiges nicht geheuer, wie ihr leicht panischer Blick auf einem Foto bei einer Hebefigur zeigt.