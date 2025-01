Fieses Problem, ausgerechnet jetzt: Darum ist Leyla Lahouar stinksauer!

Frankfurt am Main - Leyla Lahouar (28) und ihr Verlobter, Mike Heiter (32), haben mit einem größeren und bei der aktuellen Kälte sehr unangenehmen Problem zu kämpfen: Die Heizung ist ausgefallen!

Keine Heizung und kein warmes Wasser in der Wohnung: Ihrem Unmut machte Leyla Lahouar (28) in ihrer Insta-Story Luft. © Screenshot Leyla Lahouar/Instagram

So hatte sich Leyla am Montagabend noch vor die Kamera gesetzt, um etwas Geld zu verdienen und als Influencerin ihren 1,1 Millionen Followern einige Produkt-Tipps in ihrer Insta-Story zu unterbreiten.

So richtig gut gelaunt sah sie dabei irgendwie nicht aus und im nächsten Post erklärte sie auch, warum.

"Ich sag' Euch ehrlich, ich bin richtig sauer, richtig verzweifelt und noch mal sauer", machte sie, eingepackt in einen dicken Hoodie, ihrem Unmut Luft. "Wir haben seit gefühlt 14 Tagen keine Heizung und nur bedingt warmes Wasser", klagte sie.

Neben der ausgefallenen Heizung sei das Wasser nämlich maximal lauwarm und das auch nur für fünf Minuten.

Danach ging sie etwas mehr ins Detail. Sie und Mike hätten eine Pelletheizung in ihrer Wohnung, die allerdings immer wieder defekt sei. Hinzu käme, dass auch der Service des Installateurs zu wünschen übrig lasse.

"Mike versucht die ganze Zeit, jemanden zu erreichen, aber keiner geht ran", sagte die 28-Jährige.