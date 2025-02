Hotelzimmer-Schreck für Leyla Lahouar vor ihrem "Let's Dance"-Auftritt

Frankfurt am Main/Köln - Vor ihrem Auftritt beim Auftakt der neuen Staffel von "Let's Dance" am gestrigen Freitagabend hatte Leyla Lahouar (28) erst einmal einen kleineren Schreck im Hotelzimmer zu überwinden.

Alles eingekauft, aber kein Ofen im immer: Doch ein kleiner Anruf beim Hotelservice löste das Problem. © Screenshot Leyla Lahouar/Instagram

Denn um ein Haar wäre ihr geplantes Essen vor der Show geplatzt. Aber dank des netten Hotelservices lief dann doch noch alles glatt.

Was ist passiert? Leyla wollte sich vor ihrem Auftritt noch einen kleinen Snack gönnen und ganz nebenbei einen ihren Werbepartner zufriedenstellen.

Also wurde in einem Supermarkt um die Ecke ihres Hotels noch lecker eingekauft. Doch zurück im Zimmer fiel die 28-Jährige aus alles Wolken. "Ich habe mir Ofenkäse gekauft, und zwar richtig so mit Sachen, die ich da rein dippen kann", erklärte sie halb verzweifelt ihrer Community auf Instagram. Das Problem: Im Hotelzimmer gibt es keinen Ofen.

Aber nach dem ersten Schreck ließ Leyla im Telefonat mit dem Service ihren Charme spielen. "Ich habe eine Frage, die ist ein bisschen außergewöhnlich", säuselte sie in den Hörer, "ich habe mir einen Ofenkäse gekauft und vergessen ..."

Weiter musste sie ihr Anliegen gar nicht mehr vorbringen, denn die aufmerksamen Hotelmitarbeiter hatten die Situation gleich erkannt. Nur Minuten später lief Leyla im Jogginganzug und bestens gelaunt in der Lobby ein, wo man ihr dann den Käse fachgerecht erwärmte.

"Ich kann's nicht glauben, ich habe wirklich Ofenkäse hier in meinem Hotelzimmer", freute sie sich anschließend und ließ es sich schmecken.