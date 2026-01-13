Promi-Big-Brother-Siegerin Leyla Heiter: "Ich bin schwanger!"
Frankfurt am Main - "Ich bin schwanger!" - mit diesen Worten beginnt eine Instagram-Story von Leyla Heiter (29, früher Leyla Lahouar) vom Sonntagnachmittag.
Doch die "Promi-Big-Brother"-Siegerin 2024 aus Frankfurt ergänzt sofort im Anschluss: "Nein, bin ich nicht!"
Sie erhalte aber zahlreiche Social-Media-Kommentare, in denen ihr eine Schwangerschaft unterstellt werde. Es sei offenbar für viele nicht vorstellbar, dass sie "einfach mal eine Wampe" habe.
"Man darf ja nicht einfach mal einen über'n Hunger essen. Man darf nicht einfach mal keine Sportskanone sein", beschwert sich die 29-Jährige.
"Das ist Wohlstand! Das ist meine Wohlstands-Plauze!", betont die Frankfurterin mit tunesischen Wurzeln selbstbewusst.
Andere hätten einen kaputten Rücken, sie habe ihren Bauch, der eben etwas umfangreicher geworden sei. "Aber: That's me!", setzt Leyla hinzu.
Leyla und Mike Heiter planen Nachwuchs
Die Frankfurterin räumt jedoch ein, dass sie sich für dieses Jahr vorgenommen habe, Sport zu treiben. Ebenso möchte sie sich gesünder zu ernähren. "Das mache ich auch. Da bin ich auch dran", versichert die ehemalige, "Bachelor"-Kandidatin.
"Trotzdem ist der Bauch jetzt immer noch da. Und: Bin ich jetzt unsexy? Nein, bin ich nicht, ich bin immer noch eine sexy Schnitte. Ich bin ein richtig knackiges Brötchen", lässt die 29-Jährige ihre Fans wissen.
Eine eventuelle Schwangerschaft steht bei Leyla seit ihrer Heirat mit dem Reality-Darsteller Mike Heiter (33) im Sommer immer wieder im Raum. Zugleich ist das Thema für die 29-Jährige auch sehr heikel.
Im September bekannte die Frankfurterin offen, dass, sie "vor Freude und Euphorie" regelrecht platzen würde, wenn sie schwanger wäre. Sie habe aber auch Angst davor, da an ihr nach einer Gebärmutterhals-Krebs-Diagnose bereits eine Operation am Unterleib durchgeführt wurde.
Dennoch plant das Ehepaar Heiter die Zeugung eines Kindes, wie Leyla Ende Dezember verriet.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/leylaheiter