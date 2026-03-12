Operation bei Leyla Heiter geht schief: "Extreme Schmerzen"

Eine Operation ist schiefgegangen: Promi-Big-Brother-Siegerin Leyla Heiter (früher Leyla Lahouar) wendet sich in einem Instagram-Reel unter Tränen an ihre Fans!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Sie berichtet von "extremen Schmerzen": Reality-Darstellerin Leyla Heiter (29) hat sich auf Instagram unter Tränen an ihre Fans gewandt. Die Frankfurterin erzählt dabei von einer Operation, der sie sich unterziehen wollte, die aber abgebrochen werden musste.

Sie bekomme aktuell immer wieder "Klatschen im Leben", klagt Leyla Heiter (29, früher Leyla Lahouar) unter Tränen in einem Instagram-Reel. © Montage: Screenshot/Instagram/leylaheiter Sie sei in einer Klinik wegen eines Beauty-Eingriffs, auf den sie sich sehr gefreut habe, sagt die "Promi Big Brother"-Siegerin am Beginn des Reels vom Dienstagabend. "Auf einmal wurde die OP nach fünf Minuten beendet, weil Magenflüssigkeit in meine Lunge gelaufen ist und dann meine Lunge abgepumpt werden musste", heißt es weiter. "Irgendwie bekomme ich momentan nur so Klatschen im Leben, und ich weiß einfach nicht, warum!", klagt Leyla. Alles laufe "irgendwie so aus dem Ruder", es ginge ihr seit einiger Zeit immer wieder schlecht. Die 29-Jährige spielt damit auf zwei Operationen an, denen sie sich erst im Februar unterziehen musste. Damals wurden der Frankfurterin zwei Geschwüre operativ entfernt, es kam dabei zu Komplikationen.

Leyla Heiter: "Ich hoffe einfach, dass alles wirklich gut wird"

Die 29-jährige Reality-Darstellerin war schon Kandidatin bei "Der Bachelor", "Bachelor in Paradise", dem RTL-Dschungelcamp und "Promi Big Brother". © Screenshot/Instagram/leylaheiter "Dann habe ich Projekte, auf die ich mich richtig freue, wo ich richtig viel Geld investiert habe, und auch da funktioniert es einfach nicht, wie ich es mir vorgestellt habe", geht die Klage unter Schluchzen weiter. Die Reality-Darstellerin sprach dabei vermutlich über ein geschäftliches Vorhaben, von dem sie im Oktober erstmals berichtete. Was genau sich dahinter verbirgt, ist noch unklar, aber vieles spricht dafür, dass die 29-Jährige ein Restaurant eröffnen möchte: Erst kürzlich suchte sie per Instagram-Story nach einer Gastronomie-Fläche in der Frankfurter City. "Ich dachte, ich gebe Euch einfach mal jetzt ein Update und tue einfach nicht die ganze Zeit nur so, als wäre alles perfekt", wendet sich Leyla Heiter danach direkt an ihre Fans und wird von Tränen geschüttelt. Dann setzt sie hinzu: "Es ist auf jeden Fall nicht alles perfekt!" Natürlich sei es als Influencerin ihr Ziel, ihre Follower "bestmöglich zu unterhalten", aber manchmal sei eben "ein bisschen der Wurm drin".