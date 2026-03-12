Leyla Heiter klagt über Schmerzen und Hater wünschen ihr den Tod: So schlägt sie zurück

Frankfurt am Main - "Wärst Du doch einfach mal an dieser Schönheit-OP verreckt, wärst Du einfach gestorben" - mit diesen Worten fasste "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Heiter (29) Hass-Kommentare zusammen, die sie kürzlich zu einem Instagram-Reel erhielt.

In einem Instagram-Reel hatte sich Leyla Heiter (29, früher Leyla Lahouar) kürzlich weinend an ihre Fans gewandt. © Screenshot/Instagram/leylaheiter

"Das sind für mich Leute, die sind komplett hirnverbrannt", echauffierte sich die 29-Jährige über die Hater in einer Reihe von Storys, die sie am Mittwochabend auf der Foto-Plattform veröffentlichte.

"Ich habe mich gefühlt nackt emotional hingestellt und einfach mal gesagt, wie es mir geht", fasste die Frankfurterin das Reel vom Dienstagabend zusammen. In dem Clip berichtet sie unter Tränen von einer abgebrochenen Operation und starken Schmerzen, aber auch von anderen Belastungen, denen sie in letzter Zeit ausgesetzt war.

Danach kam Leyla in den Storys wieder auf die Verfasser der Hass-Kommentare zu sprechen: "Wer sind diese Menschen, die sich das Recht herausnehmen, einem anderen Menschen zu sagen, dass der sterben soll?"

Etwas später griff die 29-Jährige diesen Gedanken erneut auf - und ging dabei in die Offensive!