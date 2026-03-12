Leyla Heiter klagt über Schmerzen und Hater wünschen ihr den Tod: So schlägt sie zurück
Frankfurt am Main - "Wärst Du doch einfach mal an dieser Schönheit-OP verreckt, wärst Du einfach gestorben" - mit diesen Worten fasste "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Heiter (29) Hass-Kommentare zusammen, die sie kürzlich zu einem Instagram-Reel erhielt.
"Das sind für mich Leute, die sind komplett hirnverbrannt", echauffierte sich die 29-Jährige über die Hater in einer Reihe von Storys, die sie am Mittwochabend auf der Foto-Plattform veröffentlichte.
"Ich habe mich gefühlt nackt emotional hingestellt und einfach mal gesagt, wie es mir geht", fasste die Frankfurterin das Reel vom Dienstagabend zusammen. In dem Clip berichtet sie unter Tränen von einer abgebrochenen Operation und starken Schmerzen, aber auch von anderen Belastungen, denen sie in letzter Zeit ausgesetzt war.
Danach kam Leyla in den Storys wieder auf die Verfasser der Hass-Kommentare zu sprechen: "Wer sind diese Menschen, die sich das Recht herausnehmen, einem anderen Menschen zu sagen, dass der sterben soll?"
Etwas später griff die 29-Jährige diesen Gedanken erneut auf - und ging dabei in die Offensive!
Leyla Heiter an Hater: "Lass uns treffen, ich geb Dir einen aus"
"Ich will mich mit Hatern treffen!", sagte Leyla selbstbewusst lächelnd in die Kamera.
Dieses Vorhaben sei ihr "wirklich ernst", betonte die Frankfurterin. Sie wolle mit den Menschen an einem Tisch sitzen, "die mir den Tod wünschen" und mit diesen reden.
"Ich bin offen dafür! Wenn Ihr Bock habt, dann schreibt mir", wandte Heiter sich direkt an die Verfasser der Anfeindungen. "Lass uns treffen, ich geb Dir einen aus", versprach die Reality-Darstellerin.
In den Storys vom Mittwochabend richtete sich die 29-Jährige aber auch an jene Fans, die ihr in Reaktion auf ihr Reel gute Genesung gewünscht hatten: "Ich liebe Euch über alles und ich bin Euch so dankbar."
Viele Follower hätten Leyla auch geschrieben, dass sie die Reality-Darstellerin gerade deshalb schätzen, "weil ich eben alle Einblicke von meinem Leben zeige, ob's mir gut geht oder ob's mir nicht gut geht".
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/leylaheiter