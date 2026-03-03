Leyla Heiter erlebt Flashbacks: "Einfach Bier über meinen Kopf gekippt"

Frankfurt am Main - "Ich war heute an dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin, und irgendwie kamen da so richtige Flashbacks, so positive und auch negative", berichtete "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Heiter (29) in der Nacht zu Dienstag auf Instagram. Danach erzählte die Frankfurterin aus ihrer Kindheit und Jugend und schilderte dabei auch eine heftige Mobbing-Erfahrung.

Leyla Heiter (29, früher Leyla Lahouar) wandte sich in der Nacht zu Dienstag mit mehreren Instagram-Storys an ihre Fans und erzählte von ihrer Jugend. © Screenshot/Instagram/leylaheiter

Sie und ihre Mutter lebten damals in einem Wohnhaus direkt gegenüber einer U-Bahn-Station in Frankfurt.

An dieser Haltestelle sei sie in Begleitung einer Freundin einer Gruppe begegnet, "halt die 'Assis', sage ich jetzt mal, aus meiner Schule".

Mit diesen Personen hatte Leyla in jener Zeit immer wieder Ärger, wie die 29-Jährige andeutete. Ein Junge aus der Gruppe habe dann an der U-Bahn-Station "einfach Bier über meinen Kopf gekippt".

Für Leylas damalige Freundin war der Vorfall derart einschneidend, dass sie "das erste und letzte Mal" zu Besuch gewesen sei.

Doch die Episode ging noch weiter, denn Leylas Mutter hatte den Übergriff gegen ihre Tochter gesehen!