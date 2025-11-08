Leyla Heiter hält Standpauke auf Instagram: "Übertrieben respektlos"
Frankfurt am Main - Die Fans von Reality-Darstellerin Leyla Heiter (früher Leyla Lahouar) wissen, dass die 29-Jährige ein ebenso gutes wie enges Verhältnis zu ihrer Mutter hat. Aus diesem Grund sah sich die Frankfurterin am Samstag zu einer regelrechten Standpauke an einige ihrer Instagram-Follower veranlasst, bei der auch die Worte "übertrieben respektlos" fielen.
Sie lese immer wieder kritische Nutzerkommentare, wenn sie sich auf der Foto-Plattform zusammen mit ihrer Mutter zeige, stellte Leyla fest.
Hierzu wolle sie sich nun einmal äußern "und danach nie wieder, weil es für mich einfach auch übertrieben lächerlich ist", sagte die 29-Jährige in scharfem Tonfall.
Sie habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Mutter und dafür sei sie auch dankbar, betonte die "Promi Big Brother"-Siegerin.
Auch ihr Ehemann Mike Heiter (33) habe mit der Präsenz von Leylas Mutter keine Probleme: "Er wusste auch von Anfang an, was ich für eine Bindung mit meiner Mama habe."
Leyla Heiter: "Ihr wollt Menschen fertigmachen, die mit ihren Eltern Zeit verbringen!"
Sie könne nichts dafür, "dass einige anscheinend ein schlechtes Verhältnis mit ihren Eltern haben und deshalb nicht verstehen können, warum es Menschen gibt, die ein gutes Verhältnis mit ihren Eltern haben".
Die Frankfurterin sieht deshalb auch keine Veranlassung, weniger Zeit mit ihrer Mutter zu verbringen.
Sie sei ihrer Mama, die sie alleine aufgezogen habe, für vieles dankbar. Nun, nach ihrem Erfolg als Reality-Darstellerin und Influencerin, wolle sie daher vieles von dem, was sie erleben dürfe, auch mit ihrer Mutter teilen, betonte Leyla.
Zudem verriet die 29-Jährige, dass es bei ihrer Mutter in der jüngeren Vergangenheit gesundheitliche Probleme gegeben habe, die auch zwei Krankenhaus-Aufenthalte zur Folge hatten. Sie habe deshalb Angst um das Leben ihrer Mama gehabt.
Leyla Lahouar erklärte mit Nachdruck, dass sie keine weiteren kritischen Kommentare zu ihrer Mutter auf Instagram lesen wolle: "Ihr wollt Menschen fertigmachen, die mit ihren Eltern Zeit verbringen! Ich finde das übertrieben respektlos!"
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/leylaheiter