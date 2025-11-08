Leyla Heiter hält Standpauke auf Instagram: "Übertrieben respektlos"

Promi-Big-Brother-Siegerin Leyla Heiter (Leyla Lahouar) wandte sich am Samstag via Instagram an ihre Follower: Sie war aufgebracht, es ging um ihre Mutter.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Die Fans von Reality-Darstellerin Leyla Heiter (früher Leyla Lahouar) wissen, dass die 29-Jährige ein ebenso gutes wie enges Verhältnis zu ihrer Mutter hat. Aus diesem Grund sah sich die Frankfurterin am Samstag zu einer regelrechten Standpauke an einige ihrer Instagram-Follower veranlasst, bei der auch die Worte "übertrieben respektlos" fielen.

Leyla Heiter (29) war Kandidatin bei "Der Bachelor", stellte sich im RTL-Dschungelcamp diversen Ekel-Prüfungen und gewann bei "Promi Big Brother". © Screenshot/Instagram/leylaheiter Sie lese immer wieder kritische Nutzerkommentare, wenn sie sich auf der Foto-Plattform zusammen mit ihrer Mutter zeige, stellte Leyla fest. Hierzu wolle sie sich nun einmal äußern "und danach nie wieder, weil es für mich einfach auch übertrieben lächerlich ist", sagte die 29-Jährige in scharfem Tonfall. Sie habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Mutter und dafür sei sie auch dankbar, betonte die "Promi Big Brother"-Siegerin. Auch ihr Ehemann Mike Heiter (33) habe mit der Präsenz von Leylas Mutter keine Probleme: "Er wusste auch von Anfang an, was ich für eine Bindung mit meiner Mama habe."

Leyla Heiter: "Ihr wollt Menschen fertigmachen, die mit ihren Eltern Zeit verbringen!"