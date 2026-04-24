Leyla Heiter verzweifelt: Wurde ihr Vater vor acht Jahren ermordet?

Hamburg/Frankfurt - Verstörende Offenbarung von Leyla Heiter (29): Die " Dschungelcamp "-Teilnehmerin war mit ihrem Ehemann Mike (33) in der NDR-Talkshow " deep und deutlich " zu Gast - und sprach unter anderem über den mysteriösen Tod ihres Vaters.

In der NDR-Talkshow "deep und deutlich" sprach Leyla Heiter (29) über den mysteriösen Tod ihres Vaters im Jahr 2018. © Screenshot: YouTube/deep und deutlich

Dieser sei 2018 in seinem Heimatland Tunesien verstorben. Erfahren habe sie es durch eine WhatsApp-Nachricht ihres Cousins. Dieser habe geschrieben: "Hast du mitbekommen, dass dein Vater gestorben ist?" Leyla habe dies für einen "schlechten Scherz" gehalten.

Leider entpuppte sich das Ganze als die Wahrheit, weshalb sie am nächsten Tag von Deutschland nach Tunesien geflogen sei. Dort habe die 29-Jährige mitangesehen, wie ihr Vater in einem Teppich eingewickelt in sein Haus getragen worden sei - und sich plötzlich von ihm verabschieden müssen.

Besonders schrecklich: Während die Behörden von einem Suizid ausgehen würden, gebe es einige Hinweise, dass ihr Vater womöglich ermordet worden sein könnte! Unter anderem habe er Hämatome am ganzen Körper gehabt, berichtete Leyla unter Tränen.

Jahrelang habe sie alles versucht, um herauszufinden, was damals wirklich geschah. "Es beschäftigt einen, nicht zu wissen, was wirklich ist. Ich würde meinen letzten Cent geben", unterstrich die Frankfurterin.