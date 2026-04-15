Leyla Heiter und ihr Dönerladen: "Ich hatte einen Traum"
Frankfurt am Main - "Ich hatte einen Traum, und zwar war mein Traum einfach, einen Dönerladen zu eröffnen" - mit diesen Worten beginnt das jüngste Instagram-Reel von "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Heiter (29).
Sie habe für dieses Lokal auch ein "richtig heftiges und ein richtig krasses Konzept" entwickelt, setzt die Frankfurterin in dem Clip vom Mittwochabend hinzu und erklärt dann an ihre Fans gewandt: "Aber, ich sage es Euch ehrlich, ich denke, ich werde es nicht machen."
Sie habe dieses Projekt schon seit längerer Zeit verfolgt, nun wolle sie gegenüber ihren Followern endlich für Transparenz sorgen. Der Verdacht, dass Leyla an der Eröffnung eines Dönerladens arbeitet, stand schon seit Monaten im Raum.
"Für mich war das wirklich ein riesengroßes Projekt, wo ich richtig viel Herzblut und auch schon richtig viel Geld reingesteckt habe", betont die 29-Jährige.
Sie sei jedoch auf massive Schwierigkeiten gestoßen: "Egal, was ich versuche, bei allem wird die ganze Zeit ein X davor gemacht."
Leyla Heiter sollte 300.000 Euro bar in einem Koffer übergeben
Als Beispiel berichtet Heiter von der Suche nach einer passenden Location in Frankfurt für ihr Döner-Restaurant. Seit Oktober letzten Jahres sei damit befasst gewesen.
Aber das "Immobilien-Game in der Gastro" in der Mainmetropole habe sich als "maximal crazy" herausgestellt.
Für eine Location, die sogar ihr "Traum-Laden" gewesen wäre, hätte sie rund 300.000 Euro zahlen sollen. Hierzu wäre die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin auch bereit gewesen. Doch dann habe sie gemerkt: "Das geht alles gar nicht mit rechten Dingen zu."
Leyla bekam mehr und mehr den Eindruck, dass sie betrogen werden sollte. Die Forderungen der Anbieter gipfelten darin, dass sie die Summe "schwarz, bar, in einem schwarzen Koffer" übergeben sollte. Natürlich habe sie sich nicht darauf eingelassen, betont die 29-Jährige.
Daneben hätten sich noch zahlreiche weitere Probleme aufgetan. Dadurch habe sie inzwischen die Freude an ihrem Gastronomie-Projekt verloren. Doch komplett aufgegeben hat Leyla Heiter ihren Traum von einem Dönerladen noch nicht.
Die 29-Jährige bittet am Ende des Reals ausdrücklich ihre Fans um deren Feedback: "Wie sehr hättet Ihr Bock auf was Krasses?"
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/leylaheiter