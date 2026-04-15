Leyla Heiter und ihr Dönerladen: "Ich hatte einen Traum"

Frankfurt am Main - "Ich hatte einen Traum, und zwar war mein Traum einfach, einen Dönerladen zu eröffnen" - mit diesen Worten beginnt das jüngste Instagram-Reel von "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Heiter (29).

Leyla Heiter (29, früher Leyla Lahouar) war schon Kandidatin bei "Der Bachelor" und "Bachelor in Paradise". Sie erreichte das Finale des RTL-Dschungelcamps und gewann bei "Promi Big Brother". © Screenshot/Instagram/leylaheiter

Sie habe für dieses Lokal auch ein "richtig heftiges und ein richtig krasses Konzept" entwickelt, setzt die Frankfurterin in dem Clip vom Mittwochabend hinzu und erklärt dann an ihre Fans gewandt: "Aber, ich sage es Euch ehrlich, ich denke, ich werde es nicht machen."

Sie habe dieses Projekt schon seit längerer Zeit verfolgt, nun wolle sie gegenüber ihren Followern endlich für Transparenz sorgen. Der Verdacht, dass Leyla an der Eröffnung eines Dönerladens arbeitet, stand schon seit Monaten im Raum.

"Für mich war das wirklich ein riesengroßes Projekt, wo ich richtig viel Herzblut und auch schon richtig viel Geld reingesteckt habe", betont die 29-Jährige.

Sie sei jedoch auf massive Schwierigkeiten gestoßen: "Egal, was ich versuche, bei allem wird die ganze Zeit ein X davor gemacht."