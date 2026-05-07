Intimer Spaß im Aufzug: Leyla Heiter gerät in sehr unangenehme Situation

Frankfurt am Main/Italien - "Ich war, glaube ich, gerade in einer der unangenehmsten Situationen, in die man kommen kann, und ich dachte eigentlich, so was gibts nur in so Hollywood-Filmen" - mit diesen Worten beginnt ein Statement von "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Heiter , das die 29-Jährige kürzlich auf Instagram veröffentlichte.

Leyla Heiter (29, früher Leyla Lahouar) trat schon bei "Der Bachelor", "Bachelor in Paradise", dem RTL-Dschungelcamp und bei "Promi Big Brother" auf. © Screenshot/Instagram/leylaheiter

Sie sei kurz zuvor in einen Aufzug eingestiegen, in dem "zwei Menschen richtig hart rumgemacht haben!", verriet die Frankfurterin. Leyla hält sich aktuell mit ihrem Ehemann Mike Heiter (33) in Italien auf, sie wandte sich am Mittwochabend von einem Hotelzimmer aus per Story an ihre Fans.

Das Pärchen habe seine intime Interaktion kurz unterbrochen, als die 29-Jährige in den Lift einstieg, hieß es weiter.

Leyla war völlig überrascht, denn als der Aufzug ankam, war sie abgelenkt gewesen: "Kennt Ihr das: Man guckt aufs Handy, man checkt ein bisschen sein Umfeld, aber irgendwie auch nicht, aber irgendwie auch schon."

Erst im Inneren der Kabine realisierte die 29-Jährige, in was für eine Situation sie hineingeplatzt war.