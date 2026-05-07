Intimer Spaß im Aufzug: Leyla Heiter gerät in sehr unangenehme Situation
Frankfurt am Main/Italien - "Ich war, glaube ich, gerade in einer der unangenehmsten Situationen, in die man kommen kann, und ich dachte eigentlich, so was gibts nur in so Hollywood-Filmen" - mit diesen Worten beginnt ein Statement von "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Heiter, das die 29-Jährige kürzlich auf Instagram veröffentlichte.
Sie sei kurz zuvor in einen Aufzug eingestiegen, in dem "zwei Menschen richtig hart rumgemacht haben!", verriet die Frankfurterin. Leyla hält sich aktuell mit ihrem Ehemann Mike Heiter (33) in Italien auf, sie wandte sich am Mittwochabend von einem Hotelzimmer aus per Story an ihre Fans.
Das Pärchen habe seine intime Interaktion kurz unterbrochen, als die 29-Jährige in den Lift einstieg, hieß es weiter.
Leyla war völlig überrascht, denn als der Aufzug ankam, war sie abgelenkt gewesen: "Kennt Ihr das: Man guckt aufs Handy, man checkt ein bisschen sein Umfeld, aber irgendwie auch nicht, aber irgendwie auch schon."
Erst im Inneren der Kabine realisierte die 29-Jährige, in was für eine Situation sie hineingeplatzt war.
Leyla Heiter: "Wisst ihr, wie unangenehm das für mich war?"
Die Türen des Lifts schlossen sich und das Pärchen fuhr mit der Kopulation fort. "Und ich war nur so: 'La la la la la la, wohin jetzt mit mir?", beschrieb die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin lachend ihre Lage.
Kurz darauf sei ein weiterer Mann in die Kabine eingestiegen, und das Pärchen habe den intimen Akt beendet.
"Dann ist aber dieser Aufzug - zum Leid des Manns - gefühlt in jeder Etage einfach einmal stehen geblieben, und er hat die ganze Zeit 'zu' gedrückt. Der hat's auf jeden Fall eilig gehabt", schilderte die 29-Jährige die peinlich-genervte Gemütslage des Lift-Insassen.
"Aber ich sage euch ehrlich: Für jeden den größten Spaß der Welt, aber wisst ihr, wie unangenehm das für mich war?", schloss Leyla Heiter die Story ab.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/leylaheiter