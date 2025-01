Leyla Lahouar plaudert Bett-Geschichte über Mike Heiter aus

Leyla Lahouar meldete sich am späten Samstagnachmittag mit einer Instagram-Story und plauderte eine Bett-Geschichte über ihren Verlobten Mike Heiter aus.

Von Florian Gürtler

Berlin/Frankfurt am Main - Reality-Sternchen Leyla Lahouar (28) lag zusammen mit ihrem Verlobten Mike Heiter (32) im Bett, als sie sich am gestrigen späten Samstagnachmittag per Instagram-Story an ihre Fans wandte.

Mit den Worten "Ich glaube, Eure Männer sind auch so, oder?" wandte sich Leyla Lahouar (28) an ihre Fans. © Screenshot/Instagram/leylalahouar "Sagt mir bitte nicht, dass nur Mike so ist! Ich glaube, Eure Männer sind auch so, oder?", begann das Statement der "Promi Big Brother"-Siegerin, welches sie mit leicht genervtem Tonfall und skeptischem Gesichtsausdruck vortrug. Im Hintergrund war das schrille Klingeln eines Weckers zu hören. "Der kann auf jeden Fall den Wecker zwei Stunden durchklingen lassen", verriet die 28-Jährige weiter. Danach schwenkte sie die Kamera ihres Smartphones zur Seite, und ihr schlafender Verlobter war kurz zu sehen - der Wecker klingelte immer noch. "Das juckt den nicht die Bohne! Das juckt den gar nicht, null!", echauffierte sich die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin. Die Aufnahmen entstanden in einem Berliner Hotel. In einer vorangegangenen Story hatte die 28-Jährige bereits verraten, dass sie und Mike Heiter wegen des Presseballs am Samstagabend in die Hauptstadt gereist waren.

Leyla Lahouar mit "Herzschmerzen" in Berlin