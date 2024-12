Leyla Lahouar und Mike Heiter: Schlafzimmer-Gespräch auf Instagram

Frankfurt am Main - "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Lahouar (28) und ihr Verlobter Mike Heiter (32) sind ein waschechtes Reality-Pärchen: Sie lernten sich im berüchtigten RTL-Dschungelcamp kennen. In der Nacht zum heutigen zweiten Weihnachtsfeiertag durften ihre Fans auf Instagram ein Schlafzimmer-Gespräch der beiden Frankfurter mitverfolgen.

Der 32-Jährige sei "perfekt für so einen Katalog", um die Qualität von Hotel-Betten zu bewerben, "wenn man jetzt die zwei Wochen All-Inklusive-Luxusreise bucht". Danach lacht Leyla Lahouar wieder lauthals und Mike Heiter lacht ebenfalls.

Seine Verlobte lacht daraufhin schallend, bleibt jedoch bei ihrer Überzeugung: "Nein, weil immer, wenn der so im Bett liegt, dann sieht er aus wie so ein Hotel-Model einfach."

"Ich finde ja, dass Mike Bett-Model werden sollte", schwärmt Leyla aus dem Off und ergänzt: "So für Betten oder Bettwäsche."

"So, Leute, wir liegen hier gerade im Bett", beginnt das Statement der ehemaligen "Bachelor"-Kandidatin. Dazu zeigt sie in ihrer Story ihren Verlobten, der mit freiem Oberkörper halb zugedeckt daliegt und lächelt.

Nach Meinung seiner Verlobten ist Mike Heiter (32) angeblich perfekt dafür geeignet, um als Model für Hotel-Betten zu posieren. © Screenshot/Instgaram/leylalahouar

Die nächtliche Karriere-Planung für den 32-Jährigen geht noch weiter.

In einer zweiten Story, die immer noch nur den im Bett lächelnden Mike zeigt, wendet sich Leyla an das US-amerikanische People Magazine und schlägt ihren Verlobten als "Sexiest Man Alive" vor - diese Auszeichnung verleiht das Magazin immer traditionell in der letzten Ausgabe des Jahres.

Die 28-Jährige und ihr Partner lachen beide und der 32-Jährige wirft erklärend für die offenkundig nicht ernst gemeinte Bewerbung ein, dass seine Verlobte sehr müde sei.

Ohnehin wäre die Bewerbung des Reality-Darstellers um den Titel "Sexiest Man Alive" für dieses Jahr nicht mehr möglich: Bereits im November verlieh das People Magazine die Auszeichnung an den US-amerikanischen Schauspieler John Krasinski (45).