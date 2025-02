Leyla Lahouar vor "Let's Dance"-Start: Wieso sie wegen Mike "Grummeln im Bauch" hat

Frankfurt am Main/Köln - Wenn am 21. Februar die neue Staffel von " Let's Dance " startet, ist sie eine der prominenten Teilnehmerinnen: Reality-TV-Star Leyla Lahouar (28) wagt sich auf das Tanzparkett - und das mit gemischten Gefühlen.

Die Vorstellung, dass ihr Partner die Show besonders aufmerksam verfolgt, scheint sie also doch eher amüsant als beunruhigend zu finden. Und dennoch: Besonders enge und intime Tänze könnten zum Prüfstein für Mikes Nerven werden.

Trotz der Vorfreude auf das neue Abenteuer sei Leyla nicht ganz sorgenfrei: "Da kriegt man schon ein bisschen so ein Grummeln im Bauch irgendwie", gesteht sie in einem RTL-Interview .

Mike wird Leyla bei ihren Tanzauftritten zwar genau beäugen, sie aber sicherlich auch mit voller Kraft unterstützen. © Montage: Screenshot/Instagram/mikeheiter, Screenshot/Instagram/leylalahouar

"Also Mike, der ist natürlich auch schon in gewissen Situationen auch ein Eifersüchtiger, aber das finde ich ja auch irgendwie ganz süß, weil es wirklich eine gesunde Eifersucht ist", so Leyla. Eine Einstellung, die ihr sicherlich helfen wird, sich unbeschwert auf die tänzerische Herausforderung einzulassen.

Eigentlich hätte das Paar in diesem Jahr alle Hände voll mit der Hochzeitsvorbereitung zu tun - schließlich soll im Sommer die große Feier stattfinden.

Doch während Leyla für "Let's Dance" trainiert, bleibt der Großteil der Organisation an Mike hängen. Ob das seine Nerven zusätzlich strapaziert?

Wie sich Leyla auf dem Tanzparkett schlägt und mit welchem Profitänzer sie das Abenteuer bestreiten wird, erfahren die Zuschauer in der großen Kennenlernshow am 21. Februar um 20.15 Uhr auf RTL und RTL+. Danach geht es für sie und die weiteren 13 Promis jeden Freitagabend live um den begehrten Dancing-Star-Titel. Fest steht: Neben dem Tanzen könnte auch die Dynamik zwischen Leyla und Mike für spannende Momente sorgen.