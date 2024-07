Leyla Lahouars schmerzhaftes Zahn-Malheur: Follower reagieren mit Läster-Attacke

Frankfurt am Main - In einem aktuellen Instagram-Reel passiert Reality-Star Leyla Lahouar (28) ein schmerzhaftes Malheur, doch damit nicht genug: Einige Follower entfachen daraufhin auch noch einen moderaten Shitstorm.

Und da war es passiert: Als sie ins Gespräch mit der Community vertieft ist, beißt Leyla Lahouar auf die Gabel. © Bild-Montage: Screenshot Leyla Lahouar/Instagram, Screenshot Leyla Lahouar/Instagram

Was ist passiert? Leyla wollte ein schickes Video drehen und damit ihrem Job als Food-Influencerin nachgehen. Allerdings ging irgendwie wirklich so ziemlich alles schief, was nur schiefgehen kann.

"Wollte gerade ein richtig ästhetisches Video machen, dann hat mein Licht einfach aufgegeben", beginnt Leyla sichtlich angefressen ihr Reel.

Kurz entschlossen habe sie das Handy einfach an die Balkontür geklebt und improvisiert.

"Sitze hier im Glitzer-Kleid und tue so'n bisschen auf schickimicki, aber ich habe die Crocs an und hier sieht's aus wie ... damit brauche ich gar nicht erst anzufangen", fährt sie fort. Denn Leyla renoviert gerade ihre Wohnung und im Hintergrund regiert deutlich sichtbar dementsprechend das Chaos.

Immerhin schmeckt das Essen - Pasta mit Trüffel.

Doch dann auch noch das: Während sie ins Gespräch mit der Community vertieft ist und sich Gabel für Gabel Pasta in den Mund schiebt, schreit sie plötzlich auf. "Habe ich mit jetzt einen Zahn ausgebissen?!", fragt sie erschrocken.

Offensichtlich ja, denn der rechte obere Schneidezahn macht auf einmal einen leicht windschiefen Eindruck. "Der Zahn ist noch da, aber der ist tot", meint die 28-Jährige und beendet mit den Worten "Jetzt habe ich keine Lust mehr" das Video.