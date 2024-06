Mike Heiter hat spezielles "erstes Mal" mit Leyla Lahouar

Frankfurt am Main - Schon beim RTL-Dschungelcamp flirteten sie heftig miteinander, nach der Show kamen Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) dann zusammen. In einem gemeinsamen Instagram-Reel zeigte das Reality-Pärchen kürzlich, wie der Rapper vermittelt durch seine Lebensgefährtin eine ganz besondere Erfahrung machte.

Nach ihrer gemeinsamen Zeit im RTL-Dschungelcamp wurde aus Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) ein Paar. © Screenshot/Instagram/leylalahouar

Vorab muss erklärt werden: Die 28-jährige Halbtunesierin ist mit Leib und Seele Frankfurterin - und sie führte den 32-Jährigen in eine besondere kulinarische Tradition der Mainmetropole ein.

Schon in ihren Instagram-Storys vom gestrigen Sonntagnachmittag zeigte Leyla, dass sie zusammen mit Mike und ihrer Mutter in einer traditionellen Frankfurter Apfelwein-Wirtschaft eingekehrt war. Auf dem Tisch standen ein Teller Wurstsalat und der ebenso berühmte wie berüchtigte "Handkäs'".

Am Sonntagabend veröffentlichten die beiden Reality-Darsteller dann das bereits erwähnte Instagram-Reel.

Das Pärchen tritt in dem Clip gemeinsam auf und Leyla sagt: "So, Mike probiert das erste Mal 'Handkäs mit Musik'" - ein Sauermilchkäse, etwa von der Größe einer Handfläche, der im Raum Frankfurt traditionell mit rohen Zwiebeln in einem Essig-Öl-Dressing serviert wird.