Nach gruseligem Erlebnis: Leyla und Mike lösten Mietvertrag für Haus auf!

Frankfurt am Main - Anfang September gab es bereits erste Verwirrungen um Leyla Lahouars (28) und Mike Heiters (32) Suche nach einem gemeinsamen Haus. Jetzt ist klar, wieso, und dass die ganze Sache für die beiden zwischenzeitlich zu einem echten Albtraum wurde.

Bei der Suche nach ihrem ersten gemeinsamen Haus erlebten Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) ihre ganz eigene Halloween-Story. © Montage: Screenshot/Instagram/mikeheiter, Screenshot/Instagram/leylalahouar

Leyla und Mike befinden sich derzeit als Teilnehmer von Promi Big Brother in Deutschlands wohl berühmtestem Container.

Vor Ort erzählte die Frankfurterin Mitkandidatin Mimi Fiedler (49) nun, welche gruselige Story sich bei ihrer Haussuche abgespielt hat und wieso sie einen bereits unterzeichneten Vertrag doch noch auflösten.



"Wir haben uns zwei Häuser angeguckt. Das, wo wir jetzt sind, und ein, zwei Stunden später das andere", beginnt Leyla ihre aufregende Geschichte.

Unmittelbar nach Betreten des Hauses seien die beiden so von der Schönheit und Einrichtung des Hauses begeistert gewesen, dass ihre Entscheidung sofort fiel.

"Unten war so ein Zimmer wie so eine Bar/Smoker Lounge mit komplett roten Polster[n] und allem. Ich war direkt euphorisch. Wir nehmen das. Ich will das haben", berichtet die 28-Jährige - auch Mike war prompt einverstanden.

Doch nachdem sie den Mietvertrag unterschrieben hatten, folgte der Horror. Leyla ging es plötzlich nicht gut: "Ich habe drei Tage hintereinander die schlimmsten Sachen geträumt über dieses Haus. Wirklich - dass ich aufs Klo bin und mich zieht was an den Haaren zurück oder dass ich schlafe und mich drückt die ganze Zeit etwas."