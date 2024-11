"Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Lahouar nach Klinik-Untersuchung in Angst

Frankfurt am Main - Wie steht es um "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Lahouar ? Die 28-Jährige wurde kürzlich wegen starken Schmerzen im Unterleib von ihrem Verlobten Mike Heiter (32) in ein Krankenhaus gebracht.

Reality-Darstellerin Leyla Lahouar (28) aus Frankfurt am Main ist auch als Influencerin erfolgreich. © Screenshot/Instagram/leylalahouar

Am gestrigen Donnerstag berichtete die Frankfurterin auf Instagram von den Ergebnissen der Untersuchung.

Sie und ihr Lebensgefährte seien rund drei Stunden in der Klinik gewesen, heißt es am Beginn eines längeren Textes, den Leyla als Story veröffentlichte.

Demnach förderte die Untersuchung in dem Krankenhaus kein klares Ergebnis zutage. "Also keine Nierensteine oder Gallensteine oder Schwangerschaft, was viele von Euch vermutet haben", heißt es weiter.

Sie müsse nun einen Spezialisten aufsuchen und sich erneut untersuchen lassen, da der behandelnde Arzt in der Klinik die Vermutung geäußert habe, dass es sich um ein gynäkologisches Problem handeln könne.

Dies mache ihr jedoch Angst, bekannte die Reality-Darstellerin mit tunesischen Wurzeln.