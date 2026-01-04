Große Sorge um Leyla Heiter: So schlecht geht es dem Reality-Star gerade
Frankfurt am Main - Ihre Community macht sich gerade große Sorgen um Leyla Heiter. Ist die 29-Jährige etwas ernstlich krank?
Im Bett und sichtlich angeschlagen hat sich die Reality-TV-Ikone am Samstagnachmittag mit einem Insta-Reel an ihre über zwei Millionen Followerinnen und Follower gewandt.
"Ich hatte eine meiner ekeligsten Nächte gehabt und bin eben erst aufgewacht und habe eigentlich auch gar nicht geschlafen", erzählt sie und berichtet dann von dem schlimmen Abend zuvor.
"Ich hatte richtiges Herzrasen und so einen Druck in meiner Brust", sagt Leyla.
Mit Ehemann Mike (33) sei sie kurzerhand in die Notaufnahme gefahren. Im Auto habe sie auch noch eine Panikattacke gehabt. Die Ärzte hätten dann diverse Tests mit ihr gemacht und sie anschließend wieder nach Hause entlassen.
Eine aussagekräftige Diagnose hätte man im Krankenhaus allerdings nicht stellen können. Möglicherweise sei es irgendein Infekt, aber Genaueres habe man ihr nicht mitgeteilt.
Leyla Heiter: "Mein Körper fühlt sich an, als hätte man mich zusammengeschlagen"
Auch jetzt verspüre sie einen unglaublichen Druck im Kopf und ihre Augen würden brennen, sagt Leyla. "Mein Körper fühlt sich an, als hätte man mich zusammengeschlagen."
Hinzu kämen immer wieder auftretende Taubheitsgefühle in Gesicht und den Fingerkuppen.
Mehrere Coronatests habe sie gemacht; alle negativ. "Ich weiß nicht, was mit mir los ist", erklärt Leyla niedergeschlagen.
Vielleicht hat das alles auch mit einer traurigen Nachricht zu tun, die sie am frühen Freitagabend erhalten hatte: Ein Onkel aus Tunesien ist verstorben. In einer Botschaft an ihre Community schrieb sie da, dass sie dies unendlich traurig mache.
"Es erinnert mich daran, wie wichtig unsere Gesundheit ist und dass wir uns bewusst für ein gesünderes Leben entscheiden sollten", hatte es da noch geheißen.
Kurze Zeit später musste sie dann um ihr eigenes Wohlbefinden kämpfen. Und natürlich wünscht Ihr jetzt die ganze Community gute Besserung!
Titelfoto: Bild-Montage: Instagram/Leyla Heiter