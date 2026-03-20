Überraschende Zukunftspläne: Das haben Leyla und Mike Heiter jetzt vor
Frankfurt am Main - Leyla (29) und Mike Heiter (33) beschäftigen sich offenbar intensiv mit einem größeren privaten Schritt: Das Paar kann sich vorstellen, künftig auf Mallorca zu leben. Aus anfänglichen Überlegungen ist nach ihren Aussagen inzwischen ein konkreterer Zukunftsplan geworden.
"Wir überlegen, nach Mallorca auszuwandern oder dort einen Zweitwohnsitz zu haben", erklärt Leyla gegenüber der "Bild". Die Vorstellung sei nicht neu, habe sich über längere Zeit entwickelt und inzwischen sehr konkret.
Ausschlaggebend ist für beide vor allem der Wunsch nach einem anderen Alltag und mehr Lebensqualität. "Wir sind einfach so Sonnen- und Wassermenschen. Wir lieben es, in der Wärme zu sein, Palmen zu sehen, einfach aufs Wasser zu gucken", führt die 29-Jährige aus.
Und dabei soll die Insel nicht nur als Rückzugsort für einzelne Wochen dienen, sondern dauerhaft eine größere Rolle im gemeinsamen Leben einnehmen.
"Wenn, würden wir uns auch schon so ein Haus in unmittelbarer Nähe zum Meer holen, damit wir einfach immer draufgucken können", so Leyla über ihre Traum-Vorstellung.
Der Blick aufs Wasser ist für das Paar offenbar weit mehr als eine schöne Kulisse. Er steht für Entschleunigung und soll einen bewussten Gegenpol zu einem Berufsalltag schaffen, der von Öffentlichkeit, Terminen und Dauerpräsenz geprägt ist. "Das ist für uns ganz, ganz wichtig, weil wir einfach so viel Stress haben."
Neustart direkt am Meer: Leyla und Mike Heiter planen Leben auf Mallorca
Neben der Nähe zum Meer spricht aus Sicht von Leyla auch das allgemeine Umfeld auf der Mittelmeerinsel für einen solchen Schritt. "Diese Lebensqualität ist einfach viel schöner, alles so freundlicher."
Mit Blick auf die Kulinarik vor Ort ergänzt sie außerdem: "Da gibt’s noch leckeres Obst und Gemüse im Gegensatz zu hier."
Leyla zufolge haben sich die beiden sogar schon gezielt verschiedene Gegenden und passende Immobilien auf Mallorca angesehen. "Wir schauen jetzt, was uns gefällt, machen auch einige Besichtigungen", sagt sie.
Derzeit lebt das Paar noch im Raum Frankfurt. Doch nach allem, was Leyla schildert, könnte ihr Sehnsuchtsort Mallorca schon in absehbarer Zeit zur neuen Heimat werden.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa