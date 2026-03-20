Überraschende Zukunftspläne: Das haben Leyla und Mike Heiter jetzt vor

Frankfurt am Main - Leyla (29) und Mike Heiter (33) beschäftigen sich offenbar intensiv mit einem größeren privaten Schritt: Das Paar kann sich vorstellen, künftig auf Mallorca zu leben. Aus anfänglichen Überlegungen ist nach ihren Aussagen inzwischen ein konkreterer Zukunftsplan geworden.

Wandern Leyla (29) und Mike Heiter (33) in naher Zukunft nach Spanien aus? © Christoph Reichwein/dpa

"Wir überlegen, nach Mallorca auszuwandern oder dort einen Zweitwohnsitz zu haben", erklärt Leyla gegenüber der "Bild". Die Vorstellung sei nicht neu, habe sich über längere Zeit entwickelt und inzwischen sehr konkret.

Ausschlaggebend ist für beide vor allem der Wunsch nach einem anderen Alltag und mehr Lebensqualität. "Wir sind einfach so Sonnen- und Wassermenschen. Wir lieben es, in der Wärme zu sein, Palmen zu sehen, einfach aufs Wasser zu gucken", führt die 29-Jährige aus.

Und dabei soll die Insel nicht nur als Rückzugsort für einzelne Wochen dienen, sondern dauerhaft eine größere Rolle im gemeinsamen Leben einnehmen.

"Wenn, würden wir uns auch schon so ein Haus in unmittelbarer Nähe zum Meer holen, damit wir einfach immer draufgucken können", so Leyla über ihre Traum-Vorstellung.

Der Blick aufs Wasser ist für das Paar offenbar weit mehr als eine schöne Kulisse. Er steht für Entschleunigung und soll einen bewussten Gegenpol zu einem Berufsalltag schaffen, der von Öffentlichkeit, Terminen und Dauerpräsenz geprägt ist. "Das ist für uns ganz, ganz wichtig, weil wir einfach so viel Stress haben."