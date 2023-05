Liebe und Schmerz: Lucy Hellenbrecht mit dramatischem Statement

Lucy Hellenbrecht (24) ist als Model und Schauspielerin erfolgreich - auf Instagram hat sie mehr als 36.000 Follower, auf TikTok über 112.000. © Screenshot/Instagram/lucyhellenbrecht.official

Die Wahl-Berlinerin, die vor ihrem Umzug in die Bundeshauptstadt lange im nordhessischen Kassel lebte, veröffentlichte am gestrigen Sonntag einen Clip, in welchem sie zu einem kurzen Ausschnitt aus dem Song "Schon okay" des Musikers TJARK performt.

Das Lied erzählt von dem Ende einer Liebesbeziehung und dem Schmerz, den dieses Ende für eine der beiden beteiligten Personen mit sich bringt.

Lucy nutzt für ihr TikTok-Video einen Ausschnitt des Refrains: "Ja, ist schon okay, es tut nur ein bisschen weh."

Über ein eingeblendetes schriftliches Zitat stellt sie am Beginn des Clips den Bezug zu ihrem Leben her: "Sorry, ich komme nicht damit klar, dass Du trans bist" (Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst).

Die Schauspielerin, der bei ihrer Geburt zunächst die männliche Geschlechtsidentität zugewiesen wurde, blickt mit einem ernsten, betroffenen Gesicht in die Kamera ihres Smartphones, während das Zitat über ihr eingeblendet wird - es kann nur gemutmaßt werden, dass es sich dabei um die Aussage eines ehemaligen Dating-Partners der 24-Jährigen handelt.

Zu der Lied-Zeile "Ja, ist schon okay" verzieht sich ihr Mund kurz zu einem schmerzlichen Lächeln, zu "es tut nur ein bisschen weh" blickt sie dann mit trauriger Miene aus dem linken Bildrand hinaus.