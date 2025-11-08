TV-Sexismus: "Das beste an einem Penis? Ihn mit Leuten zu teilen, die keinen haben - mit dir zum Beispiel"

Leipzig - 50.000 Euro Gewinnsumme verspricht ProSieben dem Sieger-Duo von " Die Abrechnung ". Dass die Realitystars auf ihre Erzfeinde treffen, sorgt für neu auflodernde Streits. Aber auch gruppenübergreifend kracht es.

Bei "Villa der Versuchung" Feinde, bei "Die Abrechnung" ein Team: Ronald Schill (66) und Sara Kulka (35). © Joyn

"Ich habe keine Gefühle für dich, ich brauche einfach Geld", gibt Sara Kulka (35) ehrlich zu. Dass sie auf Ronald Schill (66) trifft und auch noch ein Team mit dem Hamburger Ex-Senator bilden muss, sei "der krönende Scheißhaufen zum Schluss".

Und wie findet Ronald seine Duettpartnerin? "Sara ist eine äußerst attraktive Blondine. Das Einzige, was ihr fehlt: Sie braucht Klasse."

Im Gartenhaus der neuen ProSieben-Show wirft er der Feministin vor: "Du hasst mich, weil ich einen Penis habe!" Sara kontert: "Mit dem du wahrscheinlich nicht umgehen kannst, sonst würdest du keine Frauen bezahlen."

Ronald gibt nicht nach: "Das beste daran, einen Penis zu haben, ist, ihn mit Leuten zu teilen, die keinen haben - mit dir zum Beispiel." Ein eindeutiges Angebot, auch wenn er grinst. Sara hat genug: "Kannst du mal dein Maul halten, du ekliger Perversling?"